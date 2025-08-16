Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Alcaraz sufre ante Rublev y alcanza las semifinales de Cincinnati

El murciano derrotó al ruso en un agónico duelo por 6-3, 4-6 y 7-5 en dos horas y 17 minutos. Zverev, su próximo rival.

Carlos Alcaraz en el duelo ante Rublev

Carlos Alcaraz en el duelo ante RublevGetty

Carlos Alcaraz se clasificó para las semifinales del Masters 1.000 de Cincinnati tras derrotar en un duelo agónico al ruso Andrey Rublev por 6-3, 4-6 y 7-5 en dos horas y 17 minutos. El murciano, número 2 del mundo, logró su victoria número 52 de la temporada y la 15 consecutiva en torneos de Masters 1.000, tras conquistar Montecarlo y Roma.

El español firmó un primer set sólido, en el que aprovechó los errores de un Rublev descentrado, enfrascado en discusiones con el juez de silla, para imponerse por 6-3. En la segunda manga, el ruso se rehizo, aseguró su servicio y aprovechó su primera pelota de ‘break’ para forzar el tercer set (4-6).

La tensión creció en la manga definitiva: con 5-3 y saque para cerrar, Alcaraz cedió el servicio y Rublev igualó el duelo, pero dos dobles faltas del moscovita en el último juego entregaron la victoria al número 2 del mundo.

Pensamientos positivos

Tras el partido, Alcaraz se mostró satisfecho con su resistencia mental. "Hoy mantuve pensamientos positivos todo el tiempo, incluso cuando perdí un poco el foco en algunos momentos del partido", declaró a pie de pista. "Sobre todo en el segundo set. Perdí algunos puntos que, jugando contra alguien contra Andrey, perder la concentración en dos o tres puntos, te pueden costar el set o casi el partido", añadió.

El murciano reconoció que no cerró bien el partido cuando servía para clasificarse, pero destacó su fortaleza en los momentos críticos. "En el tercer set, al saque para cerrar el partido, no jugué bien; perdí un poco el foco y él rompió de nuevo. En esos momentos, me mantuve positivo y fuerte mentalmente, y eso es de lo que estoy más orgulloso", aseguró.

Horario del Alcaraz - Zverev

El rival de Alcaraz en semifinales será el alemán Alexander Zverev, número 3 del mundo, que viene de vencer al estadounidense Ben Shelton, sexto en el ránking, por 6-2 y 6-2. El duelo entre el español y el alemán será

En la otra parte del cuadro, Jannik Sinner, número 1 del mundo, se medirá al francés Terence Atmane, gran revelación del torneo.

El partido de semifinales del Masters 1.000 de Cincinnati entre Alexander Zverev y Carlos Alcaraz se disputará en el primer turno de la sesión nocturna de este sábado 16 de agosto en el P&G Center Court del Lindner Family Tennis Center.

De esta forma, el Zverev- Alcaraz se disputará tras el Sinner - Atmane y comenzará no antes de las 00:00 hora española (18:00 hora local).

