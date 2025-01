John McEnroe y la lesión de Djokovic ante Alcaraz: "No es la primera vez que vemos esto. No os dejéis engañar"

Novak Djokovic ofreció este martes una nueva lección táctica y estratégica para desarmar a Carlos Alcaraz y clasificarse para su duodécima semifinal en el Open de Australia. El serbio, diez veces campeón en Melbourne, logró neutralizar al murciano con una exhibición de fortaleza mental solo al alcance de una leyenda como él. Y eso que el ganador de 24 grand slam comenzó cediendo el prime set y yéndose al vestuario por una molestia/lesión en su pierna izquierda. Pero al regreso del vestuario se vio a otro tenista, mucho más enchufado y moviéndose lateralmente y en el fondo con soltura.

"He ganado con mis dos piernas y mis dos brazos. Bueno, con una pierna y media. Desearía que este partido hubiera sido la final. Es uno de los partidos más épicos que he jugado en cualquiera pista. La medicación hizo su efecto. Si hubiera perdido el segundo set no sé qué habría sucedido. Luego lo vi dudar desde el fondo de la pista", explicó el serbio tras el partido ante Alcaraz.

"No quiero revelar mucho lo que tengo, pero la medicación me ha ayudado. Si perdía el segundo set no tenía claro si iba a continuar. No me ha influenciado el tema de la pierna. A ver cómo me encuentro mañana", indicó Djokovic.

Esa dolencia en su pierna ha despertado muchos comentarios y algunos no acaban de creerse la lesión de Djokovic y apuntan más a una estrategia para romper el ritmo de Carlos Alcaraz. John McEnroe, leyenda del tenis y ganador de siete grand slam, puso en duda los problemas físicos del serbio.

Patrick McEnroe, hermano de John y también comentarista en Channel Nine, preguntó a su hermano si esperaba la reacción del tenista de Belgrado tras recibir la asistencia médica. La respuesta de McEnroe fue contundente: "Sí, no es la primera vez que vemos esto. No os dejéis engañar".

Alcaraz: "Alguien que está pensando en retirarse no hubiera jugado de la manera que lo ha hecho"

Carlos Alcaraz fue preguntado en la rueda de prensa por los problemas físico de Djokovic y por la posibilidad de que se hubiera retirada si hubiese cedido el segundo set.

"No digo que haya hecho show, pero en el segundo set se le veía con problemas y en tercero y el cuarto no vi nada. No creo que se hubiera retirado si pierde el segundo set", opinó el murciano.

"Yo creo que alguien que está pensando en retirarse en el segundo no hubiera jugado de la manera que lo ha hecho. No voy a entrar en detalles, pero no creo que se hubiera retirado", concluyó Alcaraz.

"Bueno, sinceramente, sentí que estaba controlando el partido y le dejé entrar en el partido de nuevo, y diría que ese fue el mayor error que cometí hoy. Fue un partido muy reñido en el que creo que la mayoría de los puntos cruciales fueron para su lado. Así que cuando Novak juega a este nivel es realmente difícil encontrar el camino", analizó el tenista español.

