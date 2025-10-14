Novak Djokovic, sobre Nadal: "Nunca hemos sido amigos. Entre rivales, es imposible"

Novak Djokovic, el tenista más grandes de la historia, ha hablado de forma abierta sobre su rivalidad ante Rafa Nadal y Roger Federer, los otros dos miembros del Big Three. Entre los tres trenistas ganaron 66 grand slam -24 de Novak, 22 de Rafa y 20 de Roger- y protagonizaron la edad más dorada de la historia del tenis, con partidos legendarios, como la final de Wimbledon 2008 o la final del Open de Australia 2012. El tenista de Belgrado ha reconocido que su relación con el balear fue buena, pero que al final no pudieron ser amigos por la rivalidad que sostuvieron en las pistas.

"Nadal es únicamente un año mayor que yo, los dos somos géminis. Al principio incluso cenamos juntos un par de veces, pero hasta con él, la amistad es imposible. Siempre le he admirado mucho. Gracias a él y a Federer, crecí y me convertí en quien soy. Esto nos unirá para siempre, por eso les estoy muy agradecido. Nadal forma parte de mi vida. En los últimos quince años, le he visto más que a mi madre", señala Novak Djokovic en una entrevista al 'Corriere della Sera'.

El ganador de 24 grand slam admite que "nunca hemos sido amigos. Entre rivales, es imposible, pero nunca hemos sido enemigos".

Novak Djokovic y Rafa Nadal se enfrentaron en 60 ocasiones, con 31 victorias para el serbio y 29 para el ya extenista manacorí.

"¿Federer? Siempre le he respetado, fue uno de los mejores de todos los tiempos"

Sobre Roger Federer, el tenista asegura que "siempre le he respetado" aunque "nunca me he sentido cercano a él".

"Siempre le he respetado, fue uno de los mejores de todos los tiempos. Tuvo un impacto extraordinario, pero nunca me he sentido cercano a él", señala Djokovic en la entrevista a 'Corriere della Sera'.

El jugador serbio se enfrentó en 50 ocasiones con el genio de Basilea, con un balance a favor de 27-23 para el titán de Belgrado.

Por último, el jugador serbio y ganador de 100 títulos ATP analiza el actual dominio de Sinner y Alcaraz en el circuito y sus posibilidades de ganar un torneo.

"Solo hago lo que puedo. Me será muy difícil en el futuro superarles en los Grand Slams. Creo que tengo más posibilidades en los torneos al mejor de tres sets, pero al mejor de cinco es muy complicado, aunque no pienso renunciar. Voy a seguir luchando e intentando llegar a la final y luchar por al menos otro trofeo", concluye Djokovic.

