Así es el 'A-ball', el nuevo deporte que se ha inventado en España: fútbol y silla de ruedas

El boceto estuvo años en un cajón, y ahora, el fútbol en silla de ruedas ya es una realidad. Las personas con movilidad reducida están disfrutando de la primera temporada de 'A-ball'. Los mandos de la silla son sus botas y desde ya aspiran a convertirla en disciplina paralímpica.

Nuevo deporte creado en España

Para jugar a este deporte solo necesitamos una silla de ruedas deportiva adaptada con unas palas para poder golpear la pelota. Difícil de imaginar pero... una imagen vale más que mil palabras, por eso en Antena 3 Deportes hemos decidido recrearlo.

'Able': en inglés significa 'capaz'

'A-ball', su nombre suena como 'able', que en inglés significa 'capaz', y que define a la perfección este nuevo deporte inventado en España, que acaba de estrenar su liga federada. Es una competición que no deja de ser un antes y un después para todos sus participantes.

"He vuelto a querer hacer deporte"

Esta es una temporada que va mucho más allá de los resultados, para muchos, formar parte de este proyecto ha supuesto recuperar la confianza y la ilusión: "Me siento un atleta de nuevo", dice la jugadora Rebeca León, mientras que su compañero Rafael va más allá: "Me divierto muchísimo, he vuelto a pasármelo bien y a querer hacer deporte", nos cuenta.

Este deporte es confianza, compañerismo y alegría: "Les ayuda mucho a pasar un buen rato, nos despejamos de nuestras rutinas", dice el entrenador Adrian Expósito. Un equipo que demuestra que el fútbol no entiende de límites, solo de ganas.

Según la Universidad Politécnica de Valencia, el 'a-ball' es una disciplina deportiva que se realiza en sillas de ruedas que incorporan en sistema patentado ÉEOS, desarrollado por Ortoprono. El A-Ball está promovido por la Asociación para el Fomento del A-Ball en España, AFAE.

