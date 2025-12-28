Envían un Es-Alert en Murcia por riesgo de desbordamiento y lluvias torrenciales

La inestabilidad meteorológica sigue afectando este domingo a gran parte de España debido a un sistema de bajas presiones que se ha desplazado del suroeste al sureste de la Península. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene alertas por lluvias muy intensas, con especial incidencia en el área mediterránea y el sur peninsular.

Es-Alert en Beniel por riesgo de desbordamiento

El Gobierno de Murcia ha enviado un mensaje Es-Alert a la población de Beniel ante el riesgo de desbordamiento del azarbe del Merancho, que desemboca en el río Segura. La alerta afecta también a la zona norte de Santomera y se extiende hacia la alicantina Orihuela. El presidente regional, Fernando López Miras, pidió a los vecinos alejarse de la zona y seguir únicamente los canales oficiales de información, como el perfil de Emergencias en X (@112rmurcia), y extremar la precaución evitando desplazamientos innecesarios.

La Aemet ha elevado esta mañana el aviso por lluvias a nivel rojo en la comarca de la Vega del Segura, con acumulaciones previstas de hasta 65 litrospor metro cuadrado en una hora, especialmente en Fortuna y Abanilla. Los pluviómetros de la Confederación Hidrográfica del Segura registran hasta 73,9 litros en Santomera, 67,4 en Abanilla, 45 en Fortuna, 44 en Beniel y alrededor de 37 litros en Librilla y Cehegín. La DGT cortó la calzada izquierda de la RM-23 a primera hora y después la derecha, en el primer kilómetro en dirección a Alhama de Murcia y Mazarrón.

Málaga, la provincia más afectada

La provincia de Málaga ha vuelto a concentrar buena parte de las incidencias asociadas a esta nueva borrasca. Hasta primera hora de este domingo se habían contabilizado más de 300 actuaciones en 27 municipios, con desalojos y rescates en localidades como Alhaurín de la Torre y Cártama a causa de las inundaciones. El río Guadalhorce alcanzó durante la noche niveles históricos, aunque en estos momentos su caudal muestra una tendencia descendente.

En las últimas horas, las lluvias obligaron a interrumpir el servicio de hasta cinco trenes de Cercanías entre Los Prados y Benalmádena. La Junta de Andalucía activó la fase de emergencia del plan ante el riesgo de inundaciones y envió mensajes de alerta masiva a los teléfonos móviles de los municipios de las comarcas del Sol y del Guadalhorce afectados por el aviso rojo, que estuvo vigente hasta las cuatro de la madrugada. En total, las incidencias registradas en Andalucía por este temporal ascienden a 339.

Problemas en carreteras y transporte

Las precipitaciones y la acumulación de nieve y hielo están complicando la circulación en numerosas vías secundarias. A primera hora de este domingo, cinco carreteras permanecen cortadas por lluvias en Almería, Murcia, Girona y Castellón. Entre ellas figuran tramos de la AL-8105 y la AL-8106 en Villaricos y Cunas, la RM-23 a la altura de Alhama de Murcia, la N-340 en Benicarló y la GIP-5129 en Vilafant.

A estas incidencias se suman las provocadas por la nieve y el hielo, que afectan a quince carreteras, con nueve de ellas completamente cerradas, la mayoría en zonas de montaña. Siguen sin paso varios tramos en Almería y Granada, incluida Sierra Nevada, así como vías en Asturias, Salamanca, Barcelona y Navarra. En otros puntos es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno y la velocidad está limitada.

Coincidiendo con la segunda fase de la operación especial de tráfico por las fiestas navideñas, la Dirección General de Tráfico (DGT) insiste en evitar desplazamientos innecesarios en las áreas con avisos meteorológicos, especialmente en aquellas bajo nivel rojo, como la vega del Segura. También recomienda consultar la evolución del tiempo y el estado de las carreteras antes de emprender cualquier viaje.

Mientras tanto, en el Cantábrico se mantiene un escenario más estable, con cielos poco nubosos y apenas alguna llovizna aislada. En Baleares y Canarias se esperan precipitaciones débiles y dispersas, sin fenómenos adversos significativos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.