Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

TERREMOTO

Terremoto de magnitud 7 sacude el noreste de Taiwán

El sismo se produjo frente al condado de Yilan y es el más fuerte desde abril de 2024; miles de hogares sufrieron cortes de electricidad temporales. Afortunadamente no se reportan víctimas

Terremoto de magnitud 7 sacude el noreste de Taiwán

Terremoto de magnitud 7 sacude el noreste de Taiwán

Publicidad

Lola Márquez Romero
Publicado:

Un terremoto de magnitud 7,0 sacudió la noche del sábado el noreste de Taiwán, según informó la Administración Meteorológica Central (CWA) de la isla. El epicentro se localizó a poco más de 32 kilómetros al este del condado de Yilan, al sur de Taipéi, y tuvo una profundidad de 72,8 kilómetros.

El sismo ocurrió a las 23:00 horas (hora local, 16:00 hora peninsular española) y provocó movimientos perceptibles en edificios y viviendas, generando alarma entre la población. La intensidad del temblor, que mide el efecto real sobre las zonas afectadas, alcanzó el nivel 4 en Yilan y en otras regiones del país insular, en una escala de siete niveles.

Afectaciones temporales y medidas de seguridad

La empresa estatal Taiwan Power Company informó que unos 3.000 hogares en Yilan sufrieron cortes de electricidad breves debido al seísmo, aunque el suministro fue restablecido rápidamente. Hasta el momento no se han confirmado víctimas ni daños graves en infraestructuras, y las autoridades continúan evaluando la situación.

Taiwán, situada en el Anillo de Fuego del Pacífico, es especialmente vulnerable a terremotos de gran magnitud, por lo que los organismos de emergencia mantienen protocolos de alerta y seguimiento para minimizar riesgos. La población local fue instada a mantener la calma y a seguir las recomendaciones de seguridad.

Contexto histórico y comparación con sismos anteriores

Este terremoto es el más fuerte que ha afectado la isla desde abril de 2024, cuando un sismo de magnitud 7,2 impactó el condado de Hualien, a unos 100 kilómetros al sur de Yilan. Aquel seísmo dejó 19 muertos y más de un millar de heridos, así como daños considerables en edificios e infraestructuras.

El hecho de que el sismo de este sábado se produjera a mayor profundidad (72,8 km) podría haber reducido su impacto directo en la superficie, lo que explicaría la ausencia de información inmediata sobre víctimas o daños importantes.

Preparación y prevención ante réplicas

Las autoridades taiwanesas mantienen la vigilancia ante posibles réplicas, que suelen seguir a movimientos sísmicos de esta magnitud. Los organismos de seguridad recomiendan a la ciudadanía mantener planes de emergencia y revisar medidas de protección en viviendas y lugares de trabajo.

Este evento recuerda la constante amenaza sísmica que enfrenta Taiwán y la importancia de la preparación preventiva para salvaguardar vidas y minimizar daños materiales.

Publicidad

Mundo

Etna

El volcán Etna entra en una nueva fase de erupción en Sicilia

Terremoto de magnitud 7 sacude el noreste de Taiwán

Terremoto de magnitud 7 sacude el noreste de Taiwán

Imagen del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu

Netanyahu y Trump se reunirán en Florida para abordar la segunda fase del plan de paz

Muere la actriz francesa Brigitte Bardot a los 91 años
FALLECIMIENTO

Muere Brigitte Bardot a los 91 años, mito del cine francés y figura eterna de la cultura del siglo XX

Imagen de archivo de la Cámara de Representantes del Parlamento de Somalilandia
SOMALILANDIA

Somalia acusa a Netanyahu de una "agresión ilegal" por reconocer a Somalilandia como Estado

Zelensky y Trump se reunirán esta tarde
Rusia-Ucrania

Rusia sigue atacando Ucrania a pesar de la reunión entre Zelenski y Trump para alcanzar la paz

Rusia lanzó un ataque contra zonas residenciales e infraestructuras críticas en Jersón.

Indonesia amplía la búsqueda de un español y sus tres hijos tras un naufragio turístico
Naufragio

Indonesia amplía la búsqueda de un español y sus tres hijos tras un naufragio turístico

Ochenta rescatistas rastrean aguas de Padar para localizar el casco del barco hundido; Exteriores está en contacto con la familia de los desaparecidos, vistos por última vez en su camarote.

Bandera

Israel proyecta su bandera en el Museo Nacional de Somalilandia tras reconocer su soberanía

Imagen de varios agentes de la policía rusa

Detienen a 70 personas que dedicaban sus rezos a Zelenski en San Petersburgo

Imagen del metro de París

El hombre que apuñaló a tres mujeres en el metro de París tenía una orden de expulsión del país

Publicidad