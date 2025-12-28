Terremoto de magnitud 7 sacude el noreste de Taiwán

Un terremoto de magnitud 7,0 sacudió la noche del sábado el noreste de Taiwán, según informó la Administración Meteorológica Central (CWA) de la isla. El epicentro se localizó a poco más de 32 kilómetros al este del condado de Yilan, al sur de Taipéi, y tuvo una profundidad de 72,8 kilómetros.

El sismo ocurrió a las 23:00 horas (hora local, 16:00 hora peninsular española) y provocó movimientos perceptibles en edificios y viviendas, generando alarma entre la población. La intensidad del temblor, que mide el efecto real sobre las zonas afectadas, alcanzó el nivel 4 en Yilan y en otras regiones del país insular, en una escala de siete niveles.

Afectaciones temporales y medidas de seguridad

La empresa estatal Taiwan Power Company informó que unos 3.000 hogares en Yilan sufrieron cortes de electricidad breves debido al seísmo, aunque el suministro fue restablecido rápidamente. Hasta el momento no se han confirmado víctimas ni daños graves en infraestructuras, y las autoridades continúan evaluando la situación.

Taiwán, situada en el Anillo de Fuego del Pacífico, es especialmente vulnerable a terremotos de gran magnitud, por lo que los organismos de emergencia mantienen protocolos de alerta y seguimiento para minimizar riesgos. La población local fue instada a mantener la calma y a seguir las recomendaciones de seguridad.

Contexto histórico y comparación con sismos anteriores

Este terremoto es el más fuerte que ha afectado la isla desde abril de 2024, cuando un sismo de magnitud 7,2 impactó el condado de Hualien, a unos 100 kilómetros al sur de Yilan. Aquel seísmo dejó 19 muertos y más de un millar de heridos, así como daños considerables en edificios e infraestructuras.

El hecho de que el sismo de este sábado se produjera a mayor profundidad (72,8 km) podría haber reducido su impacto directo en la superficie, lo que explicaría la ausencia de información inmediata sobre víctimas o daños importantes.

Preparación y prevención ante réplicas

Las autoridades taiwanesas mantienen la vigilancia ante posibles réplicas, que suelen seguir a movimientos sísmicos de esta magnitud. Los organismos de seguridad recomiendan a la ciudadanía mantener planes de emergencia y revisar medidas de protección en viviendas y lugares de trabajo.

Este evento recuerda la constante amenaza sísmica que enfrenta Taiwán y la importancia de la preparación preventiva para salvaguardar vidas y minimizar daños materiales.