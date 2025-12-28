El volcán Etna entra en una nueva fase de erupción en Sicilia

El Etna, el volcán más alto de Europa y uno de los más activos del mundo, situado en la isla italiana de Sicilia, ha comenzado una nueva fase de actividad eruptiva que ha generado un impresionante despliegue de explosiones, cenizas y coladas de lava. Las primeras manifestaciones de esta actividad se registraron en el cráter noreste, donde fuertes explosiones lanzaron material piroclástico a lo largo de todo el cono volcánico.

La mejor visibilidad de este domingo, ha permitido que tanto residentes como turistas, puedan observar espectaculares columnas de humo y cenizas, así como flujos de lava descendiendo entre la nieve que había caído recientemente, lo que ha creado un impactante contraste entre lo blanco del paisaje invernal, y el rojo incandescente del volcán.

Según ha explicado el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología: "Hoy se iniciaron una serie de fuertes explosiones en el cráter noreste, arrojando material piroclástico por todo el cono. Además, la actividad se ha intensificado en el respiradero situado en el flanco superior de otro cráter, produciendo una fuente constante de humo de varias decenas de metros de altura".

El flujo de lava se dirige hacia el Valle del Bove, recorriendo hasta el momento 1,8 kilómetros en dirección este. Ante la situación, las autoridades emitieron una alerta roja, debido al posible riesgo para la navegación aérea por la densidad del humo, aunque los vuelos en el aeropuerto de Catania-Fontanarossa han continuado con normalidad, sin interrupciones.

Las autoridades emiten alerta roja

El flujo de lava se dirige hacia el Valle del Bove, recorriendo hasta el momento aproximadamente 1,8 kilómetros en dirección este. Ante la situación, las autoridades han emitido este domingo una alerta roja, debido al posible riesgo para la navegación aérea por la densidad del humo, aunque los vuelos en el aeropuerto de Catania-Fontanarossa han continuado con normalidad, sin interrupciones.

Los expertos advierten que la actividad del Etna puede variar rápidamente y que se mantendrán vigilancia y monitoreo constante. Este nuevo episodio eruptivo del Etna recuerda su constante actividad a lo largo de los siglos y vuelve a convertirlo en un espectáculo natural impresionante y al mismo tiempo potencialmente peligroso para quienes se acercan demasiado a sus cráteres.

Las últimas erupciones del volcán Etna

Antes de la erupción de este fin de semana, la última erupción del volcán más alto de Europa fue el 2 de junio de este mismo año, cuando una gran columna de humo y cenizas fue visible desde varias localidades cercanas. Un año antes, el 4 de julio de 2024 y el 14 de agosto, el volcán entró en erupción violentamente, enviando una nube de ceniza de 9,5 km de altura, lo que obligó a cerrar temporalmente el aeropuerto.

El 16 de febrero de 2021 se registró otra fuerte actividad explosiva desde el cráter sureste, con una gran nube de ceniza que se dispersó hacia el sur. Posteriormente, el 21 de septiembre hubo otra erupción.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.