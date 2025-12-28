Indonesia amplía la búsqueda de un español y sus tres hijos tras un naufragio turístico

Los equipos de rescate de Indonesia han ampliado este domingo el área de búsqueda de un ciudadano español y tres de sus hijos, desaparecidos desde el viernes tras el naufragio de una embarcación turística en aguas de la isla de Padar, al este de Bali.

El Equipo de Búsqueda y Rescate (SAR) informó de que unas 80 personas trabajan actualmente en la operación, apoyadas por al menos cuatro embarcaciones, equipos de buceo y fuerzas de seguridad. A lo largo de esta noche está previsto que se incorporen otros 27 rescatistas y personal de apoyo, que se desplazan a la zona a bordo del buque de rescate Puntadewa, zarpado a las 10:30 hora local (2:30 GMT) con destino a Labuan Bajo, en la isla de Flores.

El director del equipo de rescate en la región de Maumere, Fathur Rahman, explicó a EFE que durante esta tercera jornada los esfuerzos se centran en localizar el casco del barco hundido. Según el testimonio del capitán, los cuatro desaparecidos fueron vistos por última vez en su camarote. Rahman precisó que ya hay buzos preparados, pero que es necesario confirmar primero la ubicación exacta de los restos del navío, después de que el sábado se encontraran flotando algunos fragmentos de la embarcación.

Las víctimas: una familia valenciana

El barco, de uso turístico y llamado KM Putri Sakinah, se hundió alrededor de las 20:30 del viernes (13:30 GMT), tras lo cual se activó un dispositivo de búsqueda con lanchas y equipos de buceo. Un informe preliminar del incidente indica que una avería en el motor provocó el naufragio.

Los desaparecidos proceden de Valencia. Son Fernando Martín Carreras, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF, y tres de sus hijos, dos niños y una niña. En la embarcación viajaban también la madre, Andrea Ortuño, y otra de las hijas, que fueron rescatadas junto a cuatro tripulantes y un guía. El Ministerio español de Asuntos Exteriores está en contacto con los familiares.

Las autoridades del SAR señalaron en un comunicado que los trabajos se reanudaron por la mañana tras una pausa nocturna y que el radio de búsqueda se amplió hasta 5,25 millas náuticas desde el punto del incidente, gracias a la mejora de las condiciones marítimas.

Los accidentes marítimos son habituales en Indonesia, donde el barco es uno de los principales medios de transporte en un archipiélago de más de 17.000 islas y más de 270 millones de habitantes, debido a infraestructuras precarias, la sobrecarga y el cumplimiento laxo de las normas de seguridad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.