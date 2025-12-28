El alcalde de Martos destituye a un concejal del PSOE tras difundirse un vídeo con cánticos machistas

El Partido Socialista de Jaén anunciaba este sábado que abriría un expediente disciplinario contra Manuel Cortés, concejal del Ayuntamiento de Martos, tras difundir un vídeo en su cuenta de Tiktok junto a dos amigos, en el que se le escucha entonando cánticos de carácter machista y sexista. Según el comunicado del partido, la medida se adopta en virtud del artículo 83 de los estatutos federales del PSOE, y además se solicitaba a la dirección federal la suspensión cautelar de la militancia de Cortés, de acuerdo con el artículo 90 de los mismos estatutos.

En dicho comunicado, el PSOE de Jaén dejó claro que condena rotundamente este tipo de comportamientos, vengan de donde vengan, y por eso actúa en consecuencia para depurar las responsabilidades que sean oportunas. "Son actitudes inadmisibles y repugnantes que no vamos a consentir en esta organización, porque son totalmente contrarias a los valores y principios del feminismo y la igualdad que nos inspiran", sentenciaban.

"Este comportamiento no respeta los valores de esta institución"

Y horas después del comunicado, este domingo por la mañana el alcalde de Martos, Emilio Torres, ha confirmado que cesa a Manuel Cortés de todas sus delegaciones y competencias dentro del equipo de gobierno. En su comunicado, Torres ha asegurado que "este comportamiento no respeta ni comparte los valores de esta institución ni del equipo de Gobierno", y ha reiterado su compromiso con la defensa de la igualdad, el feminismo y la dignidad de todas las personas. Además, el alcalde ha instado al concejal a presentar su acta de edil ante el Ayuntamiento.

El PSOE de Jaén ha reiterado su condena "rotunda" ante este tipo de comportamientos, subrayando que son "inadmisibles y repugnantes" y que se adoptarán todas las medidas necesarias para depurar responsabilidades. La formación política ha enfatizado en que actitudes como estas son totalmente incompatibles con los valores y principios que inspiran la organización, especialmente en lo que respecta la defensa de la igualdad de género y el respeto hacia las personas.

Este caso ha generado gran atención en la localidad de Martos y refuerza el compromiso tanto del partido como del equipo de gobierno municipal de actuar con firmeza frente a conductas que vulneren los principios éticos y sociales que promueven.

Así es el polémico vídeo

El polémico vídeo ha sido publicado por Manuel Cortés en su perfil de Tiktok, en el que se le ve cantando letras de contenido machista y sexual como: "Cincuenta caramelitos reparte la sociedad, entre las niñas bonitas que me la quieren ... Yo me voy al campo, al campo de los madroños, para que los campesinos me la metan por el ... ", es una de las estrofas de la canción que el concejal socialista canta, de forma bochornosa, junto a dos amigos.

La polémica se centra en el hecho de que el video no fue filtrado ni compartido sin su consentimiento, sino que fue una publicación voluntaria del propio concejal.

