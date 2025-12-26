La increíble ola de Laura Crane en Nazaré: ¿la más grande surfeada por una mujer en la historia del surf?

Laura Crane acaba de firmar una hazaña histórica en el surf, ha logrado, a falta de confirmación y medición oficial, surfear una ola de 23 metros en Nazaré, Portugal, uno de los lugares más icónicos para practicar surf en Europa. La altura de la ola todavía no es oficial y ya está siendo analizada por el comité del Big Wave Challenge en colaboración con Guinness World Records, encargado de certificar su altura exacta. La actual mejor marca de la ola más grande surfeada por una mujer lo tiene Maya Gabeira, la brasileña consiguió subirse a una ola de 22´4 metros en el mismo sitio que Laura, en Nazaré.

El posible récord de la británica sucedió en un momento inesperado para los asistentes a la prueba, justo cuando un corte de suministro eléctrico había alejado a gran parte de los medios y participantes de la prueba del mar. Laura no tiró la toalla y en lugar de retirarse, la surfista británica optó por adentrarse al mar. Junto a su equipo, decidió aprovechar las últimas horas de luz, sabía que era la última oportunidad para poder hacer una ejecución perfecta.

"La ola fue una locura, hasta ese momento nunca pensé que podría surfear una ola tan grande", explica Laura Crane.

"Teníamos que intentar surfear alguna antes de que se fuese la luz"

La actuación de Laura Cranes ha sucedido durante el Tudor Nazaré Big Wave Challange, un evento en el que las condiciones meteorológicas eran tan adversas, que la anulación de las pruebas estuvo en el aire. Aunque el viento no era el idóneo para afrontar la competición de la mejor manera posible, los surfistas cogieron sus tablas y se tiraron al mar con el entusiasmo de poder hacer el posible récord de la británica.

"Mi compañero de equipo y yo decidimos que las olas seguían estando en su momento más alto. Teníamos que intentar surfear alguna antes de que se fuese la luz", recuerda Laura Crane.

"Voy a ser honesta, es probablemente una de las olas más perfectas que voy a surfear en toda mi vida", señala la surfista británica.

Es cuestión de días que el Big Wave Challenge y Guinness World Records muestren la altura oficial que tuvo la ola de Laura, se estima que puede llegar a los 23 metros, lo que convertiría a Laura en la mujer que consigue surfear la ola más alta de la historia.

