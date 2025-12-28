Somalia acusa a Netanyahu de una "agresión ilegal" por reconocer a Somalilandia como Estado

El presidente de Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, ha condenado con dureza la decisión del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de reconocer a Somalilandia como Estado independiente, al considerar que se trata de una "agresión ilegal" y una injerencia en los asuntos internos del país.

En un mensaje difundido en la red social X, Mohamud afirmó que el reconocimiento de "una parte de la región norte de Somalia" vulnera el derecho internacional y contraviene las normas jurídicas y diplomáticas establecidas. "Somalia y su pueblo son uno: inseparables por la división a distancia", subrayó el mandatario.

Rechazo internacional y respuesta diplomática

La decisión de Israel, anunciada oficialmente el viernes, ha provocado una reacción inmediata en la comunidad internacional. El reconocimiento de Somalilandia, el primero de este tipo por parte de un Estado, ha sido rechazado por numerosos países, especialmente en África, el mundo islámico, así como por China y la Unión Europea.

Ante la magnitud de la polémica, el Consejo de Seguridad de la ONU celebrará este lunes una sesión urgente para debatir la situación, según adelantó el embajador israelí ante Naciones Unidas, Danny Danon. En paralelo, la Liga Árabe, integrada por 22 Estados, entre ellos Somalia, se reunirá de urgencia este domingo para acordar una respuesta común, después de que una veintena de países árabes e islámicos calificaran el paso de Israel como un "precedente peligroso" y una "amenaza para la paz".

La postura de Israel

Israel justificó el reconocimiento de Somalilandia como un "Estado independiente y soberano" en el marco de los Acuerdos de Abraham. Según la oficina de Netanyahu, la decisión se inscribe en el espíritu de estos pactos de normalización impulsados en 2020 bajo la mediación de Estados Unidos durante la primera presidencia de Donald Trump.

Los Acuerdos de Abraham permitieron el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Israel y Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, a los que posteriormente se sumaron Sudán y Marruecos.

Reacción de Somalilandia

Desde Hargeisa, el presidente de Somalilandia, Abdirahman Mohamed Abdullahi, celebró el reconocimiento israelí como un "momento histórico" y aseguró que marca el inicio de una "alianza estratégica". Además, expresó su disposición a adherirse a los Acuerdos de Abraham.

Un conflicto sin resolver

Somalilandia, antiguo protectorado británico hasta 1960, proclamó su separación de Somalia en 1991, tras el derrocamiento del dictador Mohamed Siad Barre. Aunque no cuenta con reconocimiento internacional, la región dispone de constitución, moneda y un gobierno propio, y ha mantenido mayor estabilidad política y desarrollo económico que Somalia.

