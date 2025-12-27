Muere un futbolista en pleno partido tras ingerir una moneda

Igiraneza Aimé Gueric, futbolista del Les Guêpiers du Lac, falleció el pasado 20 de diciembre en pleno partido poco después de ingerir una moneda.

Previamente ingirió una moneda

Pese a que todavía se desconocen las causas exactas de la muerte, Aimé Gueric habría ingerido una moneda accidentalmente, según cuentan medios locales, y poco después cayó desplomado en el campo en el partido que enfrentaba a su equipo y al LLB Amasipiri Never Give Up, de la segunda división de Burundi.

Una vez cayó al suelo el equipo de asistencia médica entró rápidamente en el terreno de juego, le atendió y le trasladó al hospital más cercano, donde terminó falleciendo poco después.

Podría tratarse de un gris-grís o un amuleto protector

De momento se siguen investigando las causas de la muerte, no obstante, medios como RMC Sports informan que el hecho de que el jugador ingiriera una moneda podría tener que ver con un 'gris-grís', una tradición o amuleto que tiene lugar en el África subsahariana y que mucho deportistas practican antes de sus partidos. Un grisgrís es un amuleto protector que ahuyenta al demonio y que protege de la mala suerte, según las tradiciones africanas.

En este caso y pese a que se desconocen las razones, el jugador podría estar jugando ese partido con una moneda en la boca, pero terminó tragándosela y se quedó inconsciente en el césped.

El comunicado de la Federación de Burundi

"La Federación de Fútbol de Burundi (FFB) expresa su profunda tristeza tras el fallecimiento repentino del jugador IGIRANEZA Aimé Gueric, miembro del club Les Guêpiers du Lac, ocurrido este sábado 20 de diciembre de 2025 en el Centro Técnico Nacional de Ngagara, durante el partido que enfrentaba a su club contra LLB Amasipiri Never Give Up, correspondiente a la 5.ª jornada de la Liga Nacional B.

A pesar de la rápida intervención de los servicios médicos sobre el terreno de juego, el jugador lamentablemente falleció durante el traslado al hospital. En estos momentos dolorosos, la FFB expresa sus más sinceras condolencias a la familia biológica del jugador, al club Les Guêpiers du Lac, así como a toda la familia del fútbol burundés. Que su alma descanse en paz", reza la nota de la federación de fútbol de Burundi.

Además, según los testigos presenciales, los compañeros y rivales del jugador fallecido entraron en pánico tras verle desplomado en el campo.

