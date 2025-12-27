Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Carolina Marín

Carolina Marín deja las redes sociales: "He colapsado y necesito aislarme"

La que fuese oro olímpico en los Juegos de Río reconoce que no está en su mejor momento casi un año y medio después de su grave lesión en las semifinales de París 2024.

Carolina Marín Europa Press

Carolina Marín deja las redes sociales. La mejor jugadora de bádminton en la historia de España ha anunciado este sábado que ha "colapsado" y que no está en su mejor momento, lo que le ha llevado a "apartar" las redes sociales de su día a día para poder "aislarse y ser feliz".

La terrorífica lesión en París...

La jugadora de 32 años lleva lesionada desde que sufriera una rotura del cruzado de su rodilla derecha en las semifinales de los Juegos Olímpicos de París en agosto de 2024. Un contratiempo durísimo que se suma a otras lesiones recientes y muy graves que ha vivido la onubense en la rodilla derecha. Su presente y futuro en el bádminton es una incógnita, algo que ella mismo reconoció poco después de lesionarse en París: "Estoy destrozada, no sé si volveré a jugar".

"He colapsado, no estoy en mi mejor momento y necesito ser feliz, por eso quiero aislarme de las redes sociales"

Ahora, casi un año y medio después y en pleno proceso de rehabilitación, Marín ha reconocido que no está en su mejor momento y que como consecuencia necesita dejar las redes sociales: "A raíz de los últimos meses he colapsado y necesito de verdad aislarme un poco de las redes sociales, pensar en mí. Tengo que decir que no estoy en mi mejor momento. Quiero ser feliz y para eso tengo que encontrar la felicidad en muchas cosas", ha dicho la medallista olímpica en Rio 2016.

En la publicación que ha compartido en su Instagram, "al natural, en pijama y con mi te macha", Carolina ha agradecido el apoyo de sus seguidores y ha reconocido sentirse abrumada por la buena acogida de su último vídeo: "Y tengo que deciros que me ha sorprendido muchísimo la reacción que habéis tenido respecto al último vídeo que subí. Yo creo que es importante también mostrar un poquito a veces esa parte que queremos esconder... La sociedad también pasa por muchas de esas situaciones".

"No me veréis por aquí"

En el vídeo también aparece un mensaje de la campeona de bádminton: "En estas Navidades no me veréis por aquí. Sabéis que me ha costado llegar al final de año y necesito recargar la batería en muchos sentidos. Os deseo todas las cosas buenas posibles para acabar el 2025 y un comienzo de 2026 aún mejor. Nos veremos en unos días con más fuerzas y con ganas de seguir contando historias".

Carolina, de 32 años, es medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, siendo la única jugadora no asiática en ganar ese título en individual femenino; también es tres veces campeona del mundo (2014, 2015 y 2018); ocho veces campeona de Europa en individuales desde 2014 (incluyendo títulos en 2021, 2022 y 2024) y campeona de los Juegos Europeos de Cracovia 2023.

Carolina Marín
