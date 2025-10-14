La razón por la que Novak Djokovic es cabeza de serie en el Six Kings Slam por delante de Jannik Sinner

Novak Djokovic, junto a Alcaraz, ya espera rival en las semifinales del Six Kings Slam, el torneo de exhibición en Riadh (Arabia Saudí) que este año celebra su segunda edición. El serbio, al igual que el tenista murciano, está clasificado de forma directa para las semifinales que se jugarán el jueves 16 de octubre.

Por su parte, Jannik Sinner deberá ganarse su plaza en las semifinales disputando uno de los dos partidos de cuartos de final ante el griego Stefanos Tsitsipas. Taylor Fritz y Alexander Zverev disputarán el otro duelo de cuartos de final del Six Kings Slam. Carlos Alcaraz se enfrentará el jueves ante el ganador del Fritz - Zverev, mientras que Novak Djokovic jugará la segunda semifinal ante el ganador del Sinner - Tsitsipas.

Muchos aficionados no entienden la razón por la que Djokovic esté clasificado directamente para las semifinales del Six Kings Slam y Sinner tenga que jugar un cuarto de final. Pero la respuesta es sencilla: la organización del Six Kings Slam desigan a sus dos cabezas de serie, los dos tenistas que directamente están clasificados para las semifinales, en función del número de grand slam. Es decir, Djokovic (24) y Alcaraz (6) tienen más majors que el italiano (4), la razón por la que son los dos cabezas de serie.

El año pasado, por ejemplo, los dos cabezas de serie fueron Djokovic y Nadal, ya que eran los jugadores con más grand slam en su palmarés: 24 en el caso del serbio y 22 para el jugador balear. De esta forma, Sinner y Alcaraz tuvieron que jugar los cuartos de final del Six Kings Slam del año pasado, superando a Medvedev y Rune, respectivamente.

En la primera y única edición que se ha jugado hasta la fecha del Six Kings Slam el campeón fue Jannik Sinner, quien se impuso en la final a Carlos Alcaraz (6-7, 6-3 y 6-3). Novak Djokovic acabó tercero al superar a Nadal (6-2 y 7-6) en la final de consolación. La mayoría de aficionados apuestan por una final como la del año pasado, es decir, otro pulso entre Sinner y Alcaraz. Ambos tenistas se han enfrentado en cinco ocasiones en 2025, con un balance de 4-1 a favor del murciano: Sinner solo fue capaz de ganarle en la final de Wimbledon, mientras que Alcaraz se impuso en la final de Roma, la final de Roland Garros, la final de Cincinnati y la final del US Open.

Fechas y partidos del Six Kings Slam 2025

El Six Kings Slam 2025 se jugará del miércoles 15 al sábado 18 de octubre en el ANB Arena de Riadh, Arabia Saudí. Los cuartos de final se jugarán el miércoles 15 de octubre, las dos semifinales el jueves 16 y las dos finales el sábado 18 de octubre.

Cuartos de final | Miércoles 16 de octubre

Taylor Fritz - Alexander Zverev (18:30 horas)

Jannik Sinner - Stefanos Tsitsipas (a continuación)

Semifinales | Jueves 16 de octubre

Carlos Alcaraz - Fritz/Zverev (14:00 horas)

Djokovic - Sinner/Tsitsipas (a continuación)

Tercer y cuarto puesto / Final | Sábado 18 octubre

Final consolación (14:00 horas)

Final (a continuación)

