Muere Carles Vilarrubí, exvicepresidente del Barça hasta 2017

El FC Barcelona ha anunciado este domingo el fallecimiento de Carles Villarrubí, quien fuera vicepresidente del club desde 2010 a 2017, además de empresario y gastrónomo de renombre en Cataluña. Villarrubí ha perdido la vida a los 71 años de forma repentina, por lo que todavía no se desconocen las causas.

Fue vicepresidente del Barça de 2010-2017

"El FC Barcelona, su presidente y la Junta Directiva expresan su más sentido pésame por el fallecimiento de Carles Vilarrubí, vicepresidente institucional del Club desde el 1 de julio de 2010 hasta el 1 de octubre de 2017.

Vinculado al Barça desde muy joven, también defendió el escudo como jugador de hockey hielo, antes de desarrollar una larga trayectoria como directivo. Empresario y gastrónomo, galardonado con la Creu de Sant Jordi y presidente de la Academia Catalana de Gastronomía y Nutrición. El Club quiere expresar todo su apoyo y cariño a la familia y amigos. Descanse en paz", dice el comunicado del club blaugrana.

El Madrid, de los pocos que publica un comunicado

Una noticia de la que también se ha hecho eco el gran rival deportivo del Barça, el Real Madrid, que ha sido de los pocos clubes españoles que ha emitido un comunicado oficial lamentando el fallecimiento de Villarrubí: "El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Carles Vilarrubí, quien fuera vicepresidente del F. C. Barcelona entre los años 2010 y 2017. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares, a su club y a todos sus seres queridos. Carles Vilarrubí ha fallecido a los 71 años de edad. Descanse en paz".

Papel crucial en CiU y Catalunya Radio

Villarrubí ejerció como vicepresidente en los mandatos de Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu. Además, siempre mantuvo una gran relación con Jordi Puyol y estuvo muy involucrado tanto en el nacimiento de Convergència i Unió (CiU) como en la creación de Catalunya Radio.

Incluso el presidente de la Generalitat Catalana se ha pronunciado en redes sociales tras conocerse la noticia: "Lamento la muerte de Carles Vilarrubí, empresario, presidente de la Academia Catalana de Gastronomía y exvicepresidente del Barça, reconocido con la Creu de Sant Jordi por su significativa presencia en la vida económica y social catalana. Deja un importante legado comunicativo, gracias a su impulso en la fundación de Catalunya Ràdio y RAC1. Mi sentido pésame a sus familiares y amistades", ha escrito Salvador Illa.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.