La dura predicción de un exnúmero 1 tras la separación de Alcaraz y Ferrero: "Es muy difícil que gane un Grand Slam"

La ruptura de Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero ha traído consigo más predicciones malas que buenas en lo que al futuro próxima del tenista murciano se refiere. Este sábado se han cumplido diez días desde que se anunció la noticia y desde entonces, el propio Ferrero, Carlos y su padre a cuentagotas y con el freno de mano echado, y especialmente exjugadores y expertos del tenis han querido pronunciarse sobre una decisión que puede cambiar la carrera del murciano y el devenir del tenis actual.

En este caso el último en hablar ha sido Todd Woodbridge, 16 veces campeón de Grand Slam en dobles (22 contando dobles mixtos), quien se ha atrevido a pronosticar como le irá a Carlitos en 2026, y no, no le augura muchos éxitos.

"Va a ser muy difícil que gane un Slam en 2026, ese cambio a esas alturas me parece alucinante..."

"Creo que va a ser muy difícil para Carlos ganar un major el año que viene. Sabemos que es lo suficientemente bueno. Pero ese cambio, a estas alturas de su carrera, me parece alucinante. Estamos hablando de uno de los mejores dúos de asociaciones de entrenadores que nuestro juego haya visto", empezó diciendo el australiano en 'The Tennis'.

"Si hablamos de un poco de dinero aquí... organízalo y continúa..."

Woodbridge, que alcanzó el número 1 del mundo en dobles en 1992, ha asegurado que le ha sorprendido para mal la manera en la que todo se ha desarrollado: "Según los informes que circulan, parece que no fue un asunto entre ellos dos, sino entre fuentes externas y negociaciones. Y si estamos hablando de un poco de dinero aquí, o de programación allá, hazlo bien, organízalo todo y continúa con esta increíble carrera".

Sinner, el gran beneficiado: "Conseguirá el tricampeonato"

Además, el ganador del oro olímpico en 1996 también reconoció que el gran beneficiado de este cambio es Jannik Sinner: "Cuando Juan Carlos no ha estado presente en los últimos años, Alcaraz no juega tan bien, y se le puede ver mirando a las gradas en realidad, está un poco inseguro de sí mismo y le llevará meses asentarse. Y entonces, ¿se conformará? Mientras tanto, podría darles a otros la oportunidad de obtener algunas victorias. Con ese cambio, creo que Jannik tiene la ventaja y conseguirá el tricampeonato", sentenció Woodbridge.

Ferrero: "Había ciertas cosas que no podía aceptar..."

En relación a la reciente ruptura del murciano con Ferrero, el propio entrenador valenciano habló este viernes en RNE para seguir valorando el por qué de la decisión: "No estaba conforme con algunas cosas que se veían en el contrato nuevo, lo hice saber y no llegamos a un acuerdo. Soy fiel a mis valores y pensamientos. Hay ciertas cosas que no he podido aceptar tal y como soy", admitió Juan Carlos, que también dejó claro que quería seguir: "No lo esperaba, el año fue muy bien", y que su unión deja un legado para el mundo del tenis: "Creo que la gente se ha dado cuenta del trabajo que se ha hecho y del legado que se deja".

Por su parte, Carlos Alcaraz ya entrena de cara al Open de Australia -comienza el 12 de enero- con el objetivo de convertirse en el tenista masculino más joven de la Era Abierta en conquistar los cuatro majors.

