El temporal provoca más de 300 incidencias y rescates por inundaciones en Málaga

El fuerte temporal de lluvia que afecta a Andalucía ha generado al menos 304 incidencias en la provincia de Málaga durante la noche, con inundaciones, rescates y desalojos preventivos en varios municipios, especialmente en Cártama y Alhaurín de la Torre, sin que se hayan producido daños personales.

Inundaciones y desalojos

Cártama ha sido una de las localidades más afectadas en las primeras horas nocturnas, con numerosas anegaciones en viviendas, locales, sótanos, garajes y parcelas, además de la crecida del río Guadalhorce. Esta situación obligó a trasladar a vecinos de la zona de Doña Ana, según informó el servicio de Emergencias 112.

También se llevaron a cabo desalojos en Cártama y Alhaurín de la Torre. Las personas afectadas fueron realojadas en un hostal o en domicilios de familiares y amigos, mientras que el albergue habilitado no ha recibido, por el momento, a ningún vecino.

Rescates y crecida del Guadalhorce

Los Bomberos rescataron en Cártama a tres personas, dos adultos y un menor, que habían quedado atrapados en una vivienda inundada tras el desbordamiento del arroyo de Valdeurraca. En la barriada de Nueva Aljaima, otras dos personas fueron auxiliadas en buen estado al no poder salir de su casa.

El río Guadalhorce alcanzó durante la noche niveles históricos, aunque posteriormente comenzó a descender, según las autoridades de emergencias.

Transporte y respuesta institucional

Las lluvias también afectaron a la movilidad, con hasta cinco trenes de cercanías detenidos entre Los Prados y Benalmádena. La Junta de Andalucía activó el sistema de aviso masivo Es-Alert en 27 municipios de las comarcas de Sol y Guadalhorce, donde estuvo vigente el aviso rojo por riesgo extraordinario hasta las 4:00 de la madrugada.

La Agencia de Emergencias de Andalucía desplazó a Cártama medios técnicos, autobombas y grupos especializados del Infoca para apoyar las labores de recuperación, y mantiene otros recursos en prealerta por si fuera necesaria su intervención a lo largo de la mañana.

Situación en Andalucía

En el conjunto de la comunidad andaluza, el número de incidencias asciende a 339. No hay carreteras cortadas, aunque la circulación es complicada en dos vías de la provincia de Almería.

La Aemet mantiene avisos naranjas por precipitaciones en zonas de Málaga, Granada y Almería, así como avisos amarillos en otros puntos de estas provincias. Ante esta situación, el consejero Antonio Sanz elevó el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones a fase de emergencia, situación operativa 1.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.