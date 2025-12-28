Almeida será recibido hoy por el Papa León XIV en audiencia privada

Este domingo será cuando el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, mantenga una audiencia privada con el Papa León XIV. Lo hace aprovechando un viaje de carácter personal a Roma este fin de semana. La reunión tendrá lugar a las 12.30 horas en el Palacio Apostólico de Ciudad del Vaticano.

Durante la reunión, el alcalde de la capital entregará al Papa León XIV una talla en plata de la Virgen de La Almudena, la patrona de Madrid.

Segunda vez que Almeida visita a un Papa

Esta será la segunda ocasión en la que Almeida visite al Santo Padre, después de la audiencia que mantuvo con el Papa Francisco el pasado 18 de marzo 2023. Ese día el alcalde también le entregó al Papa una serie de regalos, como una botella de agua de San Isidro, un medallón del santo, libros conmemorativos, y la camiseta de los tres equipos de Madrid (Real Madrid, Atlético de Madrid y Rayo Vallecano).

Tras el fallecimiento del pontífice en abril de 2025, Almeida mostró sus condolencias y recordó que su encuentro con él fue "un privilegio". "Le recuerdo como una persona extraordinariamente, simpática, sencilla, humilde...", añadió.