El conmovedor homenaje a Diogo Jota en el Liverpool-Wolves: sus hijos Dinis y Duarte saltaron al césped

Este sábado 27 de diciembre ha sido un día para recordar en la familia de Diogo Jota. Anfield ha acogido un Liverpool-Wolves en la jornada 18 de la Premier League, los que han fueron los dos últimos equipos en los que militó el futbolista portugués que perdió la vida en un accidente de tráfico en Zamora este pasado verano.

Dinis y Duarte, sus dos hijos mayores, saltaron al césped

Una cita que ambos conjuntos, en colaboración con la Premier League, han querido dedicar a la memoria del delantero luso con un precioso homenaje del que han formado parte de forma directa sus dos hijos mayores, Dinis de cinco y Duarte de dos años.

Es más, ambos entraron al césped de Anfield en primer lugar y escoltados por el capitán de los reds, Virgil Van Dijk. para ser homenajeados y aplaudidos por todo el estadio ante la atenta y emotiva mirada de Ruth, la madre y viuda de Jota, con el que se casó diez días antes de que este perdiera la vida junto a su hermano Andre Silva en el mencionado siniestro. La hija más pequeña apenas tiene un año por lo que no pudo formar parte del homenaje de forma directa.

Los hijos de Jota fueron aplaudidos por las más de 61.000 almas que abarrotaron esta noche el estadio de Anfield. Además, como ha sido costumbre en los últimos meses con la visita de equipos como Real Madrid y Atlético de Madrid, los Wolves dejaron ramos de flores y otros objetos de recuerdos en los aledaños del estadio. Entre los aficionados, por su parte, la mayoría llevó una bufanda con el nombre de Diogo Jota para seguir homenajeando y despidiendo al que fuera uno de sus mejores goleadores.

El partido terminó con victoria del Liverpool por 2-1 con goles de Gravenberch y Wirtz. Para los Wolves anotó el uruguayo Santiago Bueno.

¿Por que CR7 no fue al funeral?

En relación al fallecimiento del luso y de su posterior funeral, al que no asistió Cristiano Ronaldo, el propio CR7 explicó recientemente a Piers Morgan la razón por la que no acudió: "Desde que murió mi padre no he ido a ningún cementerio. Conocen mi reputación, dondequiera que voy se convierte en un circo, y no quería eso. No quería que la atención se centrara en mí, sino en Diogo y su familia. Me siento bien con mi decisión", explicó el delantero del Al Nassr.

"No lo creí cuando me lo dijeron, lloré mucho. Fueron momentos muy duros para el país, para la familia, para los compañeros. Estábamos devastados", recordó Cristiano Ronaldo.

