Six Kings Slam 2025: Horario, fechas, participantes y rivales de Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz regresa esta semana a las pistas tras ausentarse del Másters 1.000 de Shanghái y después de haber conquistado en Tokio el octavo título de la temporada. El murciano, campeón de Roland Garros y el US Open, se tomo unos días de descanso para recuperar su tobillo izquierdo y su vuelta se producirá en el Six Kings Slam 2025, un torneo de exhibición que reúne a los mejores tenistas del mundo en Riadh, Arabia Saudí. Como ya ocurrió el año pasado, esta exhibición repartirá una millonada a sus protagonistas: un mínimo de 1,5 millones de dólares para cada uno de los seis tenistas que participan y hasta 6 millones de dólares para el ganador.

El Six Kings Slam 2025 se jugará en el ANB Arena de Riadh, Arabia Saudí, entre el miércoles 15 de octubre y el sábado 18. Carlos Alcaraz y Novak Djokovic están clasificados de forma directa para la semifinales y se enfrentarán a los ganadores de los dos duelos de cuartos de final: Taylor Fritz - Alexander Zverev y Stefanos Tsitsipas - Jannik Sinner. El murciano, actual número 1 del mundo, disputará la primera semifinal el jueves 16 de octubre contra Taylor Fritz o Alexander Zverev; mientras que Novak Djokovic disputará la segunda semifinal ante Stefanos Tsitsipas o Jannik Sinner.

El año pasado, en la primera edición del Six Kings Slam, la final la jugaron Jannik Sinner y Carlos Alcaraz tras superar a Djokovic y Nadal en sus respectivas semifinales. El tenista de San Cándido se coronó en la final ante el jugador de El Palmar (6-7, 6-3 y 6-3). En el partido por el tercer puesto, Novak Djokovic derrotó a Rafa Nadal (6-2 y 7-6).

Tenistas y fechas del Six Kings Slam 2025

El Six Kings Slam 2025 cuenta con la participación de seis tenistas: Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz y Stefanos Tsitsipas. Como ya hemos señalado, tanto Alcaraz como Djokovic están clasificados de forma directa para las semifinales.

De esta forma, el Six Kings Slam 2025 se jugará del miércoles 15 al sábado 18 de octubre. Los cuartos de final se disputarán el miércoles 15, las semifinales el jueves 16 y las dos finales el sábado 18 de octubre.

Cuartos de final | Miércoles 16 de octubre

Taylor Fritz - Alexander Zverev (18:30 horas)

Jannik Sinner - Stefanos Tsitsipas (a continuación)

Semifinales | Jueves 16 de octubre

Carlos Alcaraz - Fritz/Zverev (14:00 horas)

Djokovic - Sinner/Tsitsipas (a continuación)

Tercer y cuarto puesto / Final | Sábado 18 octubre

Final consolación (14:00 horas)

Final (a continuación)

Dónde ver el Six Kings Slam 2025

El Six Kings Slam 2025 se jugará del 15 al 18 de octubre en el ANB Arena de Riadh, Arabia Saudí, y se podrá ver en directo en Netflix.

El torneo y la última hora de todos los partidos de Carlos Alcaraz se podrán consultar en la página web de Antena 3 Deportes, con todos los resultados, los momentos más destacados y las reacciones de los protagonistas.

