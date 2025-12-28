Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El truco por el que Kate Winslet aguantó la respiración bajo el agua más de 7 minutos en el rodaje de Avatar

La estrella de Hollywood aparece en la última película de James Cameron, donde consiguió aguantar más de 7 minutos sin respirar bajo el agua, superando un antiguo récord de Tom Cruise ¿Cómo lo consiguió? ¿Hay truco?

Kate Winslet es una de las actrices con más nominaciones a los Óscar, y como muchas otras mujeres, también sabe lo que es "estar en la diana". La que interpretara a Rose en 'Titanic' ha sufrido comentarios acerca de su físico durante toda su carrera. No obstante, Winslet se enfrenta al canon de belleza de Hollywood mientras encara otros retos sobrehumanos, en su último en 'Avatar: Fuego y Cenizas' ha aguantado la respiración bajo el agua más de siete minutos, pero... ¿cuál ha sido su truco?

Winslet aguantó 7 minutos y 15 segundos

Queda claro que la preparación para rodar la nueva película de 'Avatar' supera los límites humanos, tanto que Kate Winslet ha estado siete minutos y quince segundos sin respirar bajo el agua, aguantó tanto tiempo que no sabía si estaba viva o muerta: "¿Estoy viva o muerta?", dijo la estadounidense tras volver a la superficie.

Una botella de oxígeno medicinal, el gran truco

Pero... como en el cine, todo tiene su truco y esto no iba a ser menos: "Cogen una botella de oxígeno medicinal y respiran diez minutos previos a aguantar la respiración. Cuando cogen la última bocanada de aire ya tienen los pulmones llenos", nos cuenta Miguel Lozano, apneista profesional.

Respiró un 100% de oxígeno y el normal contiene un 21%

En cristiano, o para que todos lo entendamos, el aire que se respira tiene un 21% de oxígeno, y la botella de la que respiró la actriz tenía un 100%, por lo que su rendimiento se multiplicó considerablemente: "Cuando respiras con una botella de oxígeno puro tu tiempo de apnea aumenta", dice Lozano.

Con este tiempo, la inglesa ha batido el récord que tenía Tom Cruise en 'Misión Imposible', donde aguantó 6 minutos y 30 segundos sin respirar, aunque en ese caso no se conoce si también utilizó el truco de Kate.

Lógicamente, este 'truco' dentro del mundo profesional no está permitido: "En apnea deportiva es dopaje, estaría prohibido en las competiciones", concluye Miguel Lozano.

Así es como descubrimos que detrás de la pantalla se esconden escenas que ni podríamos llegar a imaginar.

