Nuevo estudio advierte sobre el aumento de riesgo de cáncer de pulmón por consumir embutidos y bebidas gaseosas

Hasta ahora los alimentos ultraprocesados (AUP), se relacionaban con más de 30 efectos nocivos entre los que se incluyen enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2 y una menor esperanza de vida.

Un nuevo estudio conducido por la revista científica Thoraxañade el cáncer de pulmón a la lista de riesgos potenciales asociados al consumo de alimentos ultraprocesados.

El cáncer de pulmón es una de las variantes de la enfermedad que más se da en todo el mundo, con más de 43 000 diagnósticos cada año solo en el Reino Unido. En España, el cáncer de pulmón es la primera causa de muerte por cáncer y se diagnosticaron 31.435 casos en 2024.

Habitualmente no manifiesta síntomas en sus primeras etapas, pero en determinados casos puede observarse dificultad para respirar, tos con sangre y cansancio inexplicable.

Reducir el consumo de AUP podría ayudar a aliviar el riesgo de contraer esta enfermedad

El estudio realizado por Thoraxse basó en los resultados obtenidos de más de 101 000 participantes, hombres y mujeres con una edad media de 62 años, a los que se les preguntó sobre su dieta para comprobar si estaba compuesta por algunos de estos AUPs.

¿Qué entendemos por un alimento ultraprocesado?

Aunque no hay una definición estricta de lo que es un AUP, se entiende que suelen ser productos fabricados en masa y con conservantes y aditivos añadidos, como las salsas procesadas, las patatas fritas, las carnes procesadas y muchas comidas preparadas.

En el estudio, los investigadores calificaron como ejemplos los helados, salsas compradas, dulces, refrescos y hamburguesas y pizzas precocinadas.

Además, se centraronconcretamente en los alimentos procesados que incluían crema agria, así como queso crema, helado, yogur helado, alimentos fritos, pan, productos horneados, aperitivos salados...

Los tres tipos de alimentos que más destacaron fueron:

Fiambre (11 %)

Refrescos light o con cafeína (algo más del 7 %)

Refrescos descafeinados (casi el 7 %)

Resultados del estudio

Se identificaron un total de 1706 casos de cáncer de pulmón, de los cuales la gran mayoría (1473 casos) correspondían a la variante no microcítica, que suele tener un desarrollo más lento. El resto (233 casos) eran de la variante microcítica, conocida por su carácter más agresivo.

No se pudieron obtener conclusiones definitivas de la investigación, ya que se trató de un estudio observacional y no se incluyeron otros posibles factores que pudieran haber influido, como los hábitos de tabaquismo de los participantes.

No obstante, los investigadores señalaron que el aumento en el consumo de alimentos ultra procesados (AUP) podría estar relacionado con el incremento de la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, los trastornos metabólicos, el cáncer y la mortalidad.

