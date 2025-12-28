Rusia sigue atacando Ucrania unas horas antes de la reunión entre Zelenski y Trump

Las fuerzas armadas de Rusia han continuado atacando a Ucrania poco antes de la reunión que mantendrán este domingo en Florida el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y el presidente estadounidense, Donald Trump.

En concreto, los rusos lanzaron un ataque contra zonas residenciales e infraestructuras críticas en Jersón. Asimismo, dejaron parte de la ciudad sin electricidad, tal y como ha detallado en su cuenta de Facebook Jaroslav Schanko, jefe de la administración militar de la región.

Según Schanko, los "terroristas rusos han lanzado una vez más un gran ataque con múltiples lanzamientos de misiles sobre la ciudad". Ha detallado que varias "zonas residenciales e importantes infraestructuras están en llamas". Tal y como ha agregado el jefe de la administración militar en su comunicado, continúan "recabando información sobre las víctimas".

Durante la noche, también hubo ataques contra Dnipropetrovsk. Estos ataques provocaron daños en una institución educativa, una granja y en un gasoducto, tal y como comunicó la administración militar en Telegram.

Estos dos ataques se suman al que hubo un día antes en Kiev, que causó al menos un muerto y una veintena de heridos. Ante este ataque a la capital ucraniana, Zelenski aseguró que Rusia responde con drones y misiles a los esfuerzos por conseguir la paz.

Las defensas antiaéreas rusas derriban alrededor de 25 drones ucranianos

Por otro lado, las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada noche alrededor de 25 drones ucranianos después de que interceptaran más de un centenar, de los cuales 26 se dirigían a Moscú.

Tal y como comunicó el Ministerio de Defensa, sus sistemas "derribaron la pasada noche 25 drones ucranianos de ala fija". La mayoría de esos drones se alcanzaron en la región de Samara, a más de 800 kilómetros al sureste de Moscú.

También fueron abatidos tres drones en la región de Bélgorod, tres en Kursk, tres en Sarátov, dos en Volgogrado y otros dos en Rostov.

Mientras los ataques nocturnos se redujeron a siete drones, las defensas antiaéreas trabajaron activamente durante el día y destruyeron 111 drones entre las 15:00 y las 18:00 horas.

Canadá proporcionará ayudas a Ucrania por un valor de 1.552 millones

Estos ataques contra Ucrania se han desarrollado poco antes de la reunión entre Zelenski y Trump que tendrá lugar en Florida. No obstante, antes de reunirse con Trump, Zelenski hizo escala en Canadá para reunirse con Mark Carney, primer ministro canadiense.

Tras su encuentro, Carney anunció que Canadá va a proporcionar ayudas a Ucrania por un valor de alrededor de 1.552 millones de euros que permitirán a Kiev acceder a 8.400 millones de dólares en préstamos del Fondo Monetario Internacional.

Esta ayuda anunciada por Carney será proporcionada en forma de instrumentos financieros estratégicos. Por un lado, Canadá participará en la ampliación de la suspensión de pagos de deuda de hasta 1.500 millones de dólares canadienses en 2025-2026. Además, Canadá proporcionará garantías de préstamo de hasta 1.300 millones de dólares canadienses al Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo.

