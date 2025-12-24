Juan Carlos Ferrero y su separación de Carlos Alcaraz: "Se hubiera podido salvar si nos hubiéramos sentado a hablar, pero..."

Siete días después de hacerse oficial la separación entre Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz, el entrenador de Onteniente (45 años) ha roto su silencio y ha ofrecido su versión sobre lo ocurrido en una entrevista con Joan Solsona en el diario Marca. 'El mosquito' ha reconocido estar "dolido" por el final de su etapa como entrenador del murciano, aunque "con una sensación de tranquilidad, de haber hecho los deberes" durante los últimos ocho años. En primer lugar, el ya exentrenador del ganador de seis grand slam explica qué ha ocurrido para esa sorprendente ruptura entre los dos.

"Bueno, a ver, todo parecía que iba a seguir bien. Sí que es verdad que cuando se acaba un año se tienen que ver ciertas cosas a nivel de contratos. Y como en todo contrato nuevo, de cara a lo que es el año siguiente, había ciertas cosas en las que no estábamos de acuerdo. Como en todos los contratos uno tira para un sitio y los otros para el otro. Desde el entorno de Carlos piensan en lo mejor para él y yo desde el mío en lo mejor para mí. Ha habido ciertos temas en los que no hemos estado de acuerdo las dos partes. Puede ser que se hubieran podido salvar si nos hubiéramos sentado a hablar, pero al final no nos hemos sentado y hemos decidido no seguir. Esto es realmente lo que ha pasado. Hay puntos en los que no voy a entrar en detalles, pero en los que no hemos estado de acuerdo y al final hemos separado nuestros caminos", aclara Juan Carlos Ferrero en la entrevista con Marca.

Respecto a las discrepancias económicas de las que han informado varios medios en los últimos días, Juan Carlos Ferrero aclara que no ha sido el motivo principal de la separación.

"Se ha podido llegar a comentar el tema económico. Y yo he demostrado desde muy joven que no era para mí lo más importante. Se ha hablado de que pedía más y es cierto que ellos han tenido un detalle siempre conmigo de tener un porcentaje muy alto por esos primeros años que estuve tan encima de él. Y se lo agradezco. Al final el tema económico he intentado dejar claro que no fuera uno de los problemas ni era el motivo por el que yo estaba en este proyecto", explica Ferrero.

Juan Carlos Ferrero afirma que sí llegó a hablar con Carlos Alcaraz antes de tomar la decisión de no aceptar las nuevas condiciones que se le ofrecían desde el entorno del tenista murciano.

"A Carlos lo dejé de lado porque entendí que estaba al corriente de todo"

"Hablé con él antes para preguntarle de si estaba al corriente de todo y me dijo que sí. A partir de ahí yo ya hablé con las personas que tenía que hablar. A él lo dejé de lado porque entendí que estaba al corriente de todo. Si no se llegaba a un acuerdo, pues su gente mira por él y yo por lo mío. Es normal que él está de la parte de lo suyo, claro que sí", subraya Juan Carlos Ferrero.

El entrenador valenciano apunta que el 2025 ha sido "un año muy bueno a nivel de resultados y la relación entre los dos ha sido todo el año espectacular".

"No hemos tenido peleas en ningún momento. La entrada de Samuel ha dado un aire fresco al equipo para que la relación pudiera durar de futuro. Ha sido un año muy bueno y, al acabar en Turín, sí que es verdad que todos teníamos la idea de que íbamos a seguir. Luego ha pasado lo que ha pasado y separamos nuestros caminos, pero en principio la idea era seguir y por eso yo le dije en el comunicado", señala Juan Carlos Ferrero.

El que fuera campeón de Roland Garros en 2003 también repasa los años que ha pasado junto a Carlos Alcaraz, destacando los primeros tres años -de los 15 a los 18 años del tenista murciano-. "Fue un periodo muy bonito en el que compartimos muchísimos momentos juntos en entrenamientos, en torneos, en hoteles... Siempre íbamos juntos a todas partes. Ese crecimiento, esas experiencias, esos resultados, la mayoría buenos, aunque siempre hay alguno inesperado, pues fue etapa fue muy bonita. Yo muchas veces le decía a él que echaba de menos esa época de challengers, de torneos pequeños en los que veías realmente esa ilusión por crecer y por querer escalar un montón de puestos", rememora Ferrero.

"En el momento que fuimos superando esas etapas pues todos los torneos tan importantes que han llegado son momentos inolvidables. Cada Grand Slam que hemos ganado. Sobre todo el del último Roland Garros, que fue el más complicado. Me quedo con todo lo positivo", añade Juan Carlos Ferrero.

"Creo que los dos estamos agradecidos de habernos encontrado"

Respecto a las muchas veces comentadas tensiones entre ambos, Juan Carlos Ferrero asegura que "mi experiencia como entrenador de Carlos ha sido muy buena" y que "no podría decir que ha habido algo negativo".

"Los dos hemos tenido suerte porque él encontró a una persona que le guiara en ese crecimiento, que tenía experiencias en el mundo del tenis que le han podido a enseñar muchas cosas. Por eso digo suerte porque muchas veces no es fácil encontrar a esa persona que te dedique todo ese tiempo. Y yo he tenido suerte de encontrar a una persona que fuera capaz de aprender a tal ritmo, a la velocidad de la luz todo lo que se le iba intentando enseñar. Cuando yo llegué él era un jugador que tenía unas capacidades impresionantes técnicas, físicas y también mentales, y entre todo el equipo hemos sido capaces de llevarlo hacia arriba. Y él nos ha dado absolutamente todo para aprender y para trabajar y para seguir adelante. Yo he tenido suerte de encontrar a la persona capaz de hacer todo eso al nivel de Carlos. Yo creo que los dos estamos agradecidos de habernos encontrado", admite Juan Carlos Ferrero en la entrevista con Marca.

El entrenador valenciano explica que ya había planificado la pretemporada junto a Samu López, quien "estaba al corriente de todo y no han tenido que tocar nada porque estaba todo organizado". "Está claro que ha sido un cambio radical para todos. No es fácil la adaptación. Para mí, obviamente, no es un momento agradable ni mucho menos. Al final es una relación de mucho tiempo en la que hemos vivido un montón de situaciones y ya pasas a que hay mucho vínculo. Teníamos esta relación de sentimiento dentro del entrenamiento y cada situación importante que se generaba con él en los torneos lo vivíamos muy intensamente. Al final se ha trastocado todo", señala Juan Carlos Ferrero.

El mosquito no descarta que este cambio pueda afectar a Carlos Alcaraz en un primer momento, pero confía en el nivel del murciano para afrontar el Open de Australia y un exigente 2026.

"Creo que Carlos es capaz de superar esto e ir realmente con muy buen nivel a Australia"

"Obviamente los cambios así siempre son complicados por lo inesperados. A nivel tenístico, creo que Carlos es capaz de superar esto e ir realmente con muy buen nivel a Australia intentando dejar de lado esta situación. Samuel es una persona que le conoce muchísmo. Al haber estado tanto tiempo conmigo detrás cuando estábamos entrenando más tiempo aquí en la academia y el último año ha cogido mucha experiencia para poder llevar el barco en solitario a nivel de entrenador", detalla Juan Carlos Ferrero.

El entrenador valenciano ha explicado que la decisión de incluir a Samu López en el equipo fue para tratar de frenar el desgaste en la relación entre él y Carlos Alcaraz. "Creo que el viajar tanto, el pasar tanto tiempo fuera de casa, ese tipo de cosas, a uno le va desgastando. Lo que pasa es que entre unos y otros nos apoyábamos mucho dentro del equipo y una de las razones para meter a Samuel era para que no se erosionara esa relación. Todas esas semanas nos venían bien. El poner palabras nuevas, formas de decir las cosas con el mismo objetivo pero de diferente manera", indica Juan Carlos Ferrero.

Ferrero explica que el principal objetivo con Carlos Alcaraz era que "creciera como persona y como profesional. Que se integrara bien en este mundo, que es complicado. Una vez se ha hecho tan famoso y tan favorito en todos los torneos, pues ayudarle a llevar toda esa presión. Eso era importante porque las presiones están ahí y la gente siempre espera que gane".

"Me he dejado el alma en este proyecto. Creo que he invertido muchísimo tiempo, muchísimas ganas, mucho trabajo, y creo que ha sido importante encontrar el equipo y las personas que me dejaran hacerlo... Me quedo con una sensación de tranquilidad, de haber hecho los deberes y espero que piensen un buen trabajo", apunta Juanki.

"Supongo que también me dolerá cuando lo vea jugar en los torneos"

Pese a la buena relación que asegura mantiene con Carlos, Juan Carlos Ferrero sí reconoce que ambos van a necesitar un tiempo para superar la separación tras ocho años. "Creo que tal vez los dos necesitamos un tiempo para acabar de asimilar esta ruptura. No es algo tan fácil. Ahora mismo yo estoy dolido. Estas relaciones son complicadas de dejar de un día para otro. Y tiene que pasar un tiempo de duelo. Y, sobre todo, supongo que también me dolerá cuando lo vea jugar en los torneos. Ahí entran muchas experiencias vividas. Creo que va a tomar un tiempo", admite Juan Carlos Ferrero.

Sobre la figura de Samu López y su nuevo rol como entrenador principal de Alcaraz, Juan Carlos Ferrero no duda en señalar que el técnico alicantino está más que preparado para tomar las riendas del equipo del número 1 del mundo.

"Hablo con él y le abro la puerta. Hubiera sido tal vez un poco egoísta por mi parte el pedirle que no se quedara. Yo miro por su familia y por su posible trayectoria en esto, que es importante para él porque lleva siendo entrenador mucho tiempo. Estar con Carlos es un premio a todo un trabajo que ha hecho durante muchísimos años aquí en la academia y en el circuito con los jugadores que ha estado. No hay que ser egoísta y hay que ser comprensivo, aunque no puedo decir que no duele porque al final la relación que tengo con él es íntima, buena, de muchos años, y que él haya aceptado, al igual que con Carlos, implica un tiempo de aceptación", explica Juan Carlos Ferrero.

"Tiene experiencia y ha llevado a según qué tipo de jugadores que lo han curtido mucho. El año que ha estado con nosotros es lo que más le ha podido preparar para llevar esta situación. Se tiene que preparar porque a Carlos yo siempre le he llamado en plan cariñoso ‘un tren de mercancías tan pesado, tan bueno’. Hay que prepararse bien porque la responsabilidad es importante. Y él saber llevar a un equipo grande también. Se tiene que ir acoplando poco a poco. Pero conoce al equipo de primera mano y eso facilita las cosas", resume el entrenador valenciano en la entrevista con Marca.

Juan Carlos Ferrero no se cierra a entrar a otro tenista, pero admite que necesita un tiempo de desconexión antes de comenzar otra etapa como entrenador.

"En ningún momento estoy barajando otras opciones porque necesito dos tres meses de estar tranquilo y de que pase el dolor. A partir de ahí, si vienen otras posibilidades las sopesaremos. Al final son casi ocho años sin parar y mucho tiempo fuera de casa. Estar ahora en casa se agradece", explica Ferrero.

"¿Aceptar una oferta de Sinner si se produce? Sería algo que tendría que pensar. Son jugadores extraordinarios, pero como he dicho antes no es el momento de pensar en algo así y de decir que sí o que no. Ahora es el momento de pasar la etapa difícil porque todos los días pienso todavía en Carlos y no es el tiempo de pensar en otros", reconoce Juan Carlos Ferrero.

"Cerrar la puerta definitivamente no sería lógico ni con él ni con el equipo"

Por último, el entrenador valenciano no cierra la puerta a volver a trabajar con Carlos Alcaraz en un futuro y le desea lo mejor.

"Claro que no cierro la puerta. Con la relación que hemos tenido cerrar la puerta definitivamente no sería lógico ni con él ni con el equipo. Yo quiero terminar bien con ellos. No estar de acuerdo en ciertos puntos no significa que no sigamos siendo amigos ni que no mantengamos muy buena relación. Yo le deseo a Carlos lo mejor y creo que tiene posibilidades de ser el mejor tenista de la historia. Es algo que he dicho en muchas ocasiones. Y, aunque no esté yo, tiene a gente alrededor que le puede preparar muy bien", apunta Ferrero.

"Yo he tenido la suerte de poder vivir la forma que tiene Carlos de competir. Creo que tiene un carisma impresionante y a mí también me tenía enamorado su forma de jugar. Yo espero reunir el valor para poder seguir viéndolo y ser un fan más", concluye Juan Carlos Ferrero.