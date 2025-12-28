Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

FALLECIMIENTO

Muere Brigitte Bardot a los 91 años, mito del cine francés y figura eterna de la cultura del siglo XX

Icono de la emancipación sexual femenina, actriz de casi 50 películas y activista animalista en su madurez, ‘BB’ deja un legado marcado por el talento, la libertad y la controversia.

Muere la actriz francesa Brigitte Bardot a los 91 a&ntilde;os

Muere la actriz francesa Brigitte Bardot a los 91 añosEUROPAPRESS

Publicidad

Lola Márquez Romero
Publicado:

Brigitte Bardot ha fallecido a los 91 años. Ha sido la última leyenda del cine francés. Con una carrera breve pero intensa, la actriz francesa se convirtió en una de las figuras más influyentes del cine europeo del siglo XX y en un símbolo cultural que trascendió la pantalla. Musa de la Nouvelle Vague, icono erótico y defensora radical de la libertad personal, Bardot representó una paradoja: fue celebrada como emblema de la emancipación femenina y, al mismo tiempo, objeto de deseo en una industria dominada por hombres.

De Saint-Tropez al estrellato internacional

Su salto a la fama llegó en 1956 con Et Dieucréa la femme (Y Dios… creó a la mujer), dirigida por Roger Vadim, su primer marido. Aquella película, ambientada en Saint-Tropez, la consagró como sex-symbol mundial gracias a una escena de baile que escandalizó a la sociedad francesa de la época. Desde entonces, Bardot protagonizó cerca de medio centenar de filmes y trabajó con grandes nombres del cine como Jean-Luc Godard, Louis Malle o Henri-Georges Clouzot.

Entre sus interpretaciones más destacadas figuran En cas de malheur (1958), junto a Jean Gabin; La Vérité (1960), considerada su cima interpretativa; Le Mépris (1963), obra de culto de Godard; Viva Maria! (1965), donde compartió protagonismo con Jeanne Moreau; y L’ours et la poupée (1970), uno de sus últimos trabajos antes de retirarse definitivamente del cine en 1973.

Pensamiento libre y palabra sin filtros

Admirada por intelectuales como Simone de Beauvoir o Marguerite Duras, Bardot defendió siempre una visión radical de la libertad individual y de la sexualidad femenina. Esa misma franqueza marcó sus memorias y su último libro,MonBBcédaire, donde reflexionaba sin concesiones sobre la vida, el amor, la vejez y la muerte. “La libertad es ser uno mismo, incluso cuando resulta incómodo”, escribió.

Activismo animalista y polémica política

Tras abandonar el cine, Bardot volcó su vida en la defensa de los animales, una causa que la acompañó hasta el final. Sus campañas contribuyeron a cambios legislativos y a concienciar a la opinión pública internacional. Sin embargo, su figura también estuvorodeada de controversia por sus posiciones políticas, su apoyo a Marine Le Pen y declaraciones que le acarrearon varias condenas judiciales en Francia.

Brigitte Bardot fue actriz, cantante, mito erótico y activista. Amada y cuestionada a partes iguales, su imagen sigue siendo sinónimo de una época y de una forma indómita de entender la vida. Con su muerte, desaparece una de las últimas grandes leyendas vivas del cine europeo.

Publicidad

Mundo

Imagen del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu

Netanyahu y Trump se reunirán en Florida para abordar la segunda fase del plan de paz

Muere la actriz francesa Brigitte Bardot a los 91 años

Muere Brigitte Bardot a los 91 años, mito del cine francés y figura eterna de la cultura del siglo XX

Imagen de archivo de la Cámara de Representantes del Parlamento de Somalilandia

Somalia acusa a Netanyahu de una "agresión ilegal" por reconocer a Somalilandia como Estado

Imagen de las zonas residenciales atacadas
Rusia-Ucrania

Rusia sigue atacando Ucrania unas horas antes de la reunión entre Zelenski y Trump

Desaparecidos cuatro miembros de una familia española en un naufragio en Indonesia
Naufragio

Indonesia amplía la búsqueda de un español y sus tres hijos tras un naufragio turístico

Bandera
SOMALILANDIA

Israel proyecta su bandera en el Museo Nacional de Somalilandia tras reconocer su soberanía

El reconocimiento fue anunciado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien formalizó la decisión a través de un comunicado en el que calificó a Somalilandia como un "Estado independiente y soberano".

Imagen de varios agentes de la policía rusa
Rusia-Ucrania

Detienen a 70 personas que dedicaban sus rezos a Zelenski en San Petersburgo

Según el portal Holod, todos los detenidos pertenecían a una organización religiosa proucraniana.

Imagen del metro de París

El hombre que apuñaló a tres mujeres en el metro de París tenía una orden de expulsión del país

Un ataque con más de 450 drones deja sin electricidad a Odesa y a otras regiones ucranianas

Nueva ola de ataques rusos sacude Ucrania antes de la reunión Trump-Zelenski

Imagen del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en el Palacio de Miraflores

Maduro dice que Estados Unidos fabrica una "realidad virtual" para robar recursos a Venezuela

Publicidad