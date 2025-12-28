Muere Brigitte Bardot a los 91 años, mito del cine francés y figura eterna de la cultura del siglo XX

Brigitte Bardot ha fallecido a los 91 años. Ha sido la última leyenda del cine francés. Con una carrera breve pero intensa, la actriz francesa se convirtió en una de las figuras más influyentes del cine europeo del siglo XX y en un símbolo cultural que trascendió la pantalla. Musa de la Nouvelle Vague, icono erótico y defensora radical de la libertad personal, Bardot representó una paradoja: fue celebrada como emblema de la emancipación femenina y, al mismo tiempo, objeto de deseo en una industria dominada por hombres.

De Saint-Tropez al estrellato internacional

Su salto a la fama llegó en 1956 con Et Dieu…créa la femme (Y Dios… creó a la mujer), dirigida por Roger Vadim, su primer marido. Aquella película, ambientada en Saint-Tropez, la consagró como sex-symbol mundial gracias a una escena de baile que escandalizó a la sociedad francesa de la época. Desde entonces, Bardot protagonizó cerca de medio centenar de filmes y trabajó con grandes nombres del cine como Jean-Luc Godard, Louis Malle o Henri-Georges Clouzot.

Entre sus interpretaciones más destacadas figuran En cas de malheur (1958), junto a Jean Gabin; La Vérité (1960), considerada su cima interpretativa; Le Mépris (1963), obra de culto de Godard; Viva Maria! (1965), donde compartió protagonismo con Jeanne Moreau; y L’ours et la poupée (1970), uno de sus últimos trabajos antes de retirarse definitivamente del cine en 1973.

Pensamiento libre y palabra sin filtros

Admirada por intelectuales como Simone de Beauvoir o Marguerite Duras, Bardot defendió siempre una visión radical de la libertad individual y de la sexualidad femenina. Esa misma franqueza marcó sus memorias y su último libro,MonBBcédaire, donde reflexionaba sin concesiones sobre la vida, el amor, la vejez y la muerte. “La libertad es ser uno mismo, incluso cuando resulta incómodo”, escribió.

Activismo animalista y polémica política

Tras abandonar el cine, Bardot volcó su vida en la defensa de los animales, una causa que la acompañó hasta el final. Sus campañas contribuyeron a cambios legislativos y a concienciar a la opinión pública internacional. Sin embargo, su figura también estuvorodeada de controversia por sus posiciones políticas, su apoyo a Marine Le Pen y declaraciones que le acarrearon varias condenas judiciales en Francia.

Brigitte Bardot fue actriz, cantante, mito erótico y activista. Amada y cuestionada a partes iguales, su imagen sigue siendo sinónimo de una época y de una forma indómita de entender la vida. Con su muerte, desaparece una de las últimas grandes leyendas vivas del cine europeo.