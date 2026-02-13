Mark Petchey contradice a Patrick Mouratoglou: "Decir que Sinner y Alcaraz son mejores que el Big Four me parece..."

Es el debate de los últimos días en el mundo del tenis: ¿juegan un tenis mejor Alcaraz y Sinner que el Big Four (Federer, Nadal, Djokovic y Murray)? El mediático Patrick Mouratoglou fue el responsable de poner este asunto sobre la mesa, una discusión en la que entró hasta el mismísimo Rafa Nadal, quien tuvo que aclarar su viral reacción a las palabras del entrenador francés. La mayoría de expertos parecen coincidir que es demasiado pronto para realizar esta comparación, teniendo en cuenta la longevidad de las carreras de Nadal, Federer, Murray y Djokovic, este último aún en activo, y el hecho de que el de El Palmar (22 años) y el de San Cándido (24 años) aún están al comienzo de su vida como tenistas profesionales.

"Solo un partido no hará que cambie mi opinión de lo que he visto durante los últimos 2 ó 3 años. Jannik se mueve más rápido, golpea la pelota más fuerte, llega antes a la pelota y saca mejor que Novak.... Pero Novak tiene la mentalidad más fuerte de la historia del tenis y eso marcó la diferencia. Novak no es mejor tenista que Sinner, pero es el mayor competidor de la historia y fue mejor que Sinner en aquel partido", señaló hace unos días Patrick Mouratoglou.

Ahora, Mark Petchey, otro reconocido entrenador, ha ofrecido su opinión sobre este interesante debate y ha dejado claro que la visión de Patrick Mouratoglou está influenciada por el hecho de que Alcaraz y Sinner son el presente del tenis.

"Decir que Sinner y Alcaraz son mejores que los Big Four, ya en esta etapa de su carrera, me parece exagerado, eso es simplemente sesgo de recentísimo. Eso es todo", señala Mark Petchey en el podcast 'The Big T' de Tennis Channel.

"¿Nadal? Este tipo estaba a otro nivel, pero como fue en el 2005..."

El que fuera entrenador de Andy Murray o Emma Raducanu reivindica no olvidar el prime de jugadores como Nadal, Federer o Djokovic, pese a que ya sea algo del pasado.

"Solo porque los ves todos los días, piensas que son los mejores jugadores. No me digas que el Rafa en el mejor momento en tierra batida no les habría ganado. Echemos un vistazo a Rafa como un joven de 18 ó 19 años. Veamos su temporada 2005... Roland Garros, Montecarlo, Roma, Montreal, Madrid, Barcelona, Pekín, Bastad, Acapulco, Stuttgart, São Paulo. Subcampeón en Miami", recuerda Mark Petchey.

"Olvidamos que este tipo estaba a otro nivel, pero como fue en el 2005, de repente lo estamos relegando al cubo de basura, diciendo: 'Eso no importa, era otra época, no tan fuerte como ahora'", apunta el entrenador británico.

"Creo que Roger jugaba especialmente bien en el 2005, si no recuerdo mal. Roddick seguía por aquí, había jugadores increíbles", indica con ironía el extenista de Loughton.

El entrenador británico opina que el top-20 de entonces era mejor que el top-20 actual.

"El top-20 era mucho mejor que el que tenemos ahora. Porque básicamente lo que dices es que hay dos chicos (Alcaraz y Sinner) que son geniales, y los demás no están cerca de ellos", responde Mark Petchey a Patrick Mouratoglou.

Por último, Mark Petchey admite que es imposible saber de forma segura quiénes eran o son mejores.

"No hay forma real de medirlo. Pero habiendo visto casi todos los partidos de los Cuatro Grandes y viendo jugar a Carlos y Jannik, no hay duda de que lo que veía entonces era igual o superior a lo que estamos viendo ahora. Fue un argumento pobre", concluye Mark Petchey en alusión a la opinión de Patrick Mouratoglou.