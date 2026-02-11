Jim Courier, rendido ante Alcaraz y Sinner: "No tienen debilidades"

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner han impuesto una tiranía en el circuito en las dos últimas temporadas, ganando los últimos nueves grand slam y la mayoría de torneos importantes del calendario. Los dos primeros del ranking han abierto un abismo con el resto de tenistas, la mayoría ya comienza a frustrarse al no encontrar forma para derrotar al de El Palmar y San Cándido. Le pasó a Alexander Zverev ante Alcaraz en las semifinales del Open de Australia o a Dimitrov en el pasado Wimbledon ante Sinner, por muy mal que se les ponga el partido siempre encuentran soluciones para salir victoriosos. El hecho de que hayan ganado los últimos nueve majors en juego refleja que el dominio de ambos es absoluto y no parece que eso vaya a cambiar a corto plazo.

Carlos Alcaraz ha arrancado la temporada como un cohete, mostrando su mejor nivel para conquistar por primera vez el Open de Australia, completar el Career Grand Slam y sumar su séptimo grand slam antes de cumplir los 23 años. A Sinner solo le apartó de la final un legendario Novak Djokovic, que en la semifinales jugó a su mejor nivel para derrotar en cinco sets al italiano. Doha será el siguiente escenario donde los dos primeros del ranking vuelvan coincidir y, salvo sorpresa mayúscula o gesta de Nole, todo indica que el título se lo dirimirán entre ambos

Antes esta realidad, siempre es bueno escuchar a extenistas y leyendas de la raqueta como Jim Courier, quien ha analizado el nivel de tenis que han alcanzado Sinner y Alcaraz, dejando claro que "no tienen debilidades" y que podrían competir sin problemas con el 'Big 4', formando por Novak Djokovic, Rafa Nadal, Roger Federer y Andy Murray.

"Pueden jugar en cualquier superficie, son jóvenes y se mueven increíblemente bien"

"Durante el último año y medio, han ganado todos los torneos importantes. Pueden jugar en cualquier superficie, son jóvenes y se mueven increíblemente bien", explica Jim Courier en el podcast 'Tennis Insider Club'.

El ganador de cuatro grand slam y que fue número 1 de la ATP durante 58 semanas, 27 de forma consecutiva, tiene claro que Sinner ha asimilado las mejores virtudes de Djokovic, mientras que Alcaraz "ha tomado lo mejor de todos".

"Creo que habrían sido competitivos con las 'cuatro grandes'. Probablemente crecieron viéndolos y copiando lo que hacían. Jannik se parece mucho a Novak en cómo se mueve y juega. Carlos no se parece a nadie: es único. Ha tomado lo mejor de todos", apunta Jim Courier.

El extenista de Sanford, Florida, realiza una comparación entre los tenistas de su generación y Sinner y Alcaraz, resaltando que el murciano y el italiano no tienen debilidades ni con la derecha ni con el revés, lo que hace que ganarles sea una tarea hercúlea.

"Lo que está claro es que durante la mayor parte de la historia del tenis, podías ser un jugador de alto nivel con una debilidad. Ahora mismo, Sinner y Alcaraz no tienen debilidades. Eso significa que la técnica se vuelve aún más importante. Cuando el juego es tan rápido, tienes que ser ofensivo en todas partes. Eso es algo relativamente nuevo", analiza Jim Courier.

"Rafa (Nadal) eventualmente no tenía debilidades. Roger cambió de raqueta al final de su carrera, por lo que su revés se convirtió más en un arma, especialmente contra Rafa. En mi generación, incluso Sampras tenía un lado al que podías jugar de manera segura: su revés. Eso ya no existe. No hay ningún lado en el que te sientas seguro", concluye Jim Courier.