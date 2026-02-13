El IPC cae seis décimas en enero y se sitúa en el 2,3%

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha revisado a la baja el Índice de Precios de Consumo (IPC) de enero y situándolo en el 2,3%, lo que suponen seis décimas menos que en diciembre. La tasa de inflación registra su nivel más bajo desde junio de 2025, mes en que también estuvo en el 2,3%. La razón de este descenso, según el INE, es la bajada de los combustibles y lubricantes para vehículos personales, frente a la subida en enero del año anterior. También a que los precios de la electricidad suben, pero menos que en el mismo mes del año anterior.

Respecto a la inflación subyacente, que no tiene en cuenta la energía ni los alimentos no elaborados, el INE la mantiene sin cambios respecto al dato adelantado del 2,6%, el mismo dato que en diciembre.

Respecto a los alimentos, los precios se incrementaron en un 3% en el arranque del año, aunque destaca el encarecimiento de productos como los huevos (30,7%) y la carne de vacuno (16,3%).

Tres meses con la inflación en bajada

Con el dato del IPC de enero se confirman tres meses consecutivos de descenso de los precios. Estadística justifica la evolución del IPC en el primer mes de 2026 sobre todo por el desempeño del grupo de Vivienda, que se encarece un 2,7%, tres puntos menos que en enero del año pasado, debido a los precios de la electricidad, cuya escalada fue menor este año. También influyó Transporte, que disminuye casi dos puntos, hasta el -0,1%, a causa de la bajada de los combustibles y lubricantes para vehículos personales, frente a la subida en enero del año anterior.

El IPC registró tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas en enero. Comunidad de Madrid presentó la tasa más elevada (+3,0%), mientras que Principado de Asturias, Castilla-La Mancha, Galicia, Región de Murcia y La Rioja lograron las más bajas (+1,9% todas).

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa valoró en un comunicado que el dato definitivo del IPC de enero, "incluso una décima inferior a la tasa avanzada", es "el mayor descenso de la inflación interanual desde marzo del año pasado, y se explica principalmente por la energía".

"La inflación sigue moderándose en línea con el objetivo del BCE de que se mantenga estable cerca del 2%, y permite a las familias seguir ganando poder adquisitivo. En el conjunto de 2025, la capacidad de compra agregada de los hogares aumentó un 1,5%, gracias a que las subidas de los salarios fueron superiores a la inflación media del ejercicio", indica el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Los huevos, el producto que más sube su precio en términos interanuales

En términos interanuales (enero de 2026 sobre enero de 2025), lo que más subió de precio fueron los huevos (+30,7%), el transporte combinado de pasajeros (+26,5%), la recogida de basuras (+26%), la joyería y los relojes de pulsera (+24,7%) y el transporte ferroviario de pasajeros (+19,1%).

En cambio, lo que más se ha abaratado en el último año han sido los aceites vegetales (-20,6%), los combustibles líquidos (-11,5%), la gasolina (-7,4%), los videojuegos y consolas (-7,1%) y el butano y el propano (-6,7%).