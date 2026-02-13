Coimbra, al borde de la inundación del siglo

La actual sucesión de borrascas está golpeando con mucha fuera a Portugal. La ciudad de Coimbra es una de las más afectadas. Las autoridades avisan de que estaría al borde de la inundación del siglo. El temporal deja ya 16 muertos en todo el país.

Es por lo que aconsejan a la población que prepare lo necesario en una pequeña bolsa por si tuvieran que abandonar sus casas.

En Coimbra, más de 3.000 personas han sido ya evacuadas, pero la cifra podría subir hasta las 9000. Una presa cercana podría colapsar.

