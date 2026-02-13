Juicio sobre la muerte de Sergio Delgado tras recibir un puñetazo: "En menos de dos años el asesino de mi hermano está en la calle"

La familia de Sergio Delgado, el joven vallisoletano que murió tras recibir un puñetazo en una noche de fiesta en Burgos, no oculta su indignación. El jurado popular ha considerado que no hubo intencionalidad de matar y ha calificado los hechos como homicidio imprudente, lo que podría acarrear una pena de entre dos y cuatro años de prisión. El acusado ya ha quedado en libertad a la espera de sentencia.

Carla Delgado, hermana de la víctima, asegura que el golpe ha sido doble: la muerte de Sergio y el resultado judicial. "En menos de dos años el asesino de mi hermano está en la calle, en vez de en la cárcel", afirma. Según explica, el joven "salió el miércoles" e incluso quedó en libertad "antes de tener una sentencia por parte del juez".

La familia sostiene que los hechos deberían haberse considerado un asesinato o, al menos, un homicidio doloso. "Un puñetazo no es algo que des sin querer, y más de la magnitud tan violenta del puñetazo que causó una muerte súbita en minutos", defiende Carla.

Critican la actitud del juez

El juicio, relata, fue especialmente duro. Critican la actitud del magistrado y aseguran que no se admitieron pruebas que consideran básicas. "Si ya un juicio por el asesinato de un hermano es duro, imagina que encima no te tienes que enfrentar solo al abogado de la defensa y a su asesino, sino ante un juez que no permite unas pruebas tan básicas como una investigación policial, la causa de la muerte y el motivo", denuncia.

También recuerda el momento en que, según su versión, el juez recriminó a su madre que estuviera llorando durante la vista. "Le pidió que dejara de llorar, más concretamente 'de lloriquear'", afirma.

Recurso al Supremo

La familia no da el caso por cerrado. "Vamos a seguir peleando", insiste Carla. A la espera de la sentencia definitiva, anuncian que estudiarán todas las vías posibles, desde solicitar la nulidad del juicio hasta recurrir ante instancias superiores, incluido el Tribunal Supremo.

"Estamos devastados porque pensábamos que la justicia iba a actuar como se merece, que es proteger a la víctima y no al agresor", concluye. Mientras tanto, el joven condenado permanece en libertad, a la espera de que se fije la pena definitiva.

