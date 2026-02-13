Temporal
Última hora de la borrasca Oriana en directo: Muere una mujer sepultada por el techo en Barcelona, y aviso naranja en diez comunidades
La borrasca Oriana no da tregua y descarga en las zonas que más ha llovido. Sigue aquí la última hora, minuto a minuto.
En Andalucía, el temporal no da tregua. En la madrugada de este viernes, el mensaje ES-ALERT ha vuelto a sonar en 22 municipios, en concreto de Cádiz, Málaga y Sevilla. Además, muy pendientes de nuevo a Grazalema.
En el mensaje enviado a esos 22 municipios, se ha informado a la población del aviso meteorológico por lluvias intensas y continuadas durante la jornada de este viernes y se le emplaza a extremar la prudencia y evitar los desplazamientos. También se pide no cruzar zonas inundables y respetar los cortes de tráfico, además de no realizar actividades en cauces y sus proximidades. Finalmente, se recuerda a la población en zona inundable que debe buscar zonas altas o subir a pisos superiores.
Para este viernes, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado el aviso naranja por lluvias en Grazalema (Cádiz), donde se prevén acumulados de hasta 180 litros por metro cuadrado en el conjunto del día, mientras que en Granada, Jaén y Málaga estará vigente el aviso amarillo por precipitaciones.
También se activará el aviso naranja por viento en Almería y por oleaje en Cádiz y Granada, mientras que en el resto de la comunidad estos fenómenos mantendrán el nivel amarillo en distintos puntos de todas las provincias.
Última hora de la borrasca Oriana en directo: Avisos amarillos por viento y oleaje en Canarias
La AEMET ha activado el aviso amarillo por viento este viernes en varias islas del archipiélago, con especial incidencia en Gran Canaria, donde se prevén rachas de hasta 80 km/h en las cumbres. Por su parte el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha declarado la situación de prealerta por viento en todas las islas desde las 8:00 horas.
En cuanto a los fenómenos costeros, la AEMET mantiene aviso en el este, oeste y sur de Gran Canaria y Tenerife desde las 18:00 horas del viernes y durante todo el sábado. Además, el Ejecutivo regional ha activado la prealerta por oleaje en las islas occidentales ante la previsión de mar combinada del noroeste con olas que podrían alcanzar entre 3 y 4 metros.
Última hora de la borrasca Oriana en directo: Aviso naranja en 10 CCAA por viento, nieve, lluvia y olas
La borrasca Oriana ha llegado con fuerza este viernes, poniendo en aviso a toda España por lluvia, viento, olas y nieve. Diez comunidades autónomas están en aviso naranja según la AEMET: Andalucía, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Murcia y Comunidad Valenciana. También están en aviso naranja Ceuta y Melilla.
Última hora de la borrasca Oriana en directo: Más de 100 vuelos cancelados en El Prat
El temporal ha obligado a suspender más de 100 vuelos en el aeropuerto de El Prat, en Barcelona. Sin embargo, el piloto Francisco Cruz asegura "que está todo controlado". Explica que están bastante acostumbrados, de hecho son bastante comunes en el simulador. Los aviones están preparados para los aterrizajes con viento cruzado, pero lo malo para los pasajeros es que se mueve bastante. La dificultad añadida cuando hay bastante viento es sobre todo en la plataforma, y asegura que lo más crítico es el momento del aterrizaje. Ahí es donde se producen la mayoría de incidentes.
Última hora de la borrasca Oriana en directo: 3.605 personas siguen desalojadas en Andalucía
Andalucía sigue sufriendo la sucesión de borrascas de las últimas semanas. 3.605 personas permanecen desalojadas, en su mayoría de la provincia de Cádiz (2.581). Le siguen malagueños (245), cordobeses (87), granadinos (79), jienenses (59), onubenses (8) y sevillanos (6). Cabe destacar que la cifra se ha ido reduciendo en los últimos días, así como el número de escenarios activos, pasando de ocho a seis tras el cierre de San Roque (Cádiz) y El Palmar (Sevilla), y las incidencias en estas zonas han bajado a 43.
Última hora de la borrasca Oriana en directo: Los Bombers reciben más de 3.400 avisos en Cataluña
Ayer, entre las 00:00 horas y las 22:00, los Bombers de la Generalitat de Cataluña recibieron en total 3.495 avisos debido a las fuertes rachas de viento y la activación del Ventcat.
Entre las regiones más afectadas, destacan la Metropolitana Nord y Sud, con 1.641 y 1.483 avisos respectivamente. Lo siguen la región de Girona (144 avisos), Tarragona (95) y Centre (75).
Última hora de la borrasca Oriana en directo: Muere una mujer tras caerle el techo encima en Barcelona
Esta noche una mujer de 46 años ha muerto tras caerle encima el techo de una nave industrial en Barcelona. Este derrumbe se debe al temporal de viento que está sufriendo Barcelona estos últimos días.
Última hora de la borrasca Oriana en directo: Una mujer cae a un socavón provocado por el temporal en Cáceres
En Cáceres, el hundimiento de la calzada ha provocado que una mujer que circulaba por ella cayese a un gran socavón. Por suerte, ha sido rescatada ilesa.
Es ya una de las imágenes de este tren de borrascas.
Última hora de la borrasca Oriana en directo: Muere una de las heridas por los fuertes vientos en Barcelona
Una mujer que se encontraba entre los heridos por los episodios de fuertes vientos en Barcelona ha muerto esta madrugada.
Última hora de la borrasca Oriana en directo: fuertes vientos y precipitaciones
La borrasca Oriana se desplazará hoy hacia el Mediterráneo, dejando rachas muy fuertes de viento en la mayor parte del territorio y precipitaciones generalizadas en toda la Península, con especial incidencia en Galicia, oeste del Sistema Central y sierras del sudeste y sur de Andalucía.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que hoy se mantendrá el tiempo marcado por la circulación atlántica, con el paso de la borrasca Oriana hacia el Mediterráneo que dejará cielos nubosos y precipitaciones generalizadas en toda la Península y Baleares.
Las zonas más afectadas serán Galicia, oeste del Sistema Central y sierras del sudeste y sur de Andalucía, donde las lluvias podrán venir acompañadas de tormentas.
Última hora de la borrasca Oriana en directo: mensajes Es-Alert a 22 municipios de Cádiz, Málaga y Sevilla
Esta madrugada, el servicio de Emergencias 112 Andalucía ha enviado mensajes Es-Alert a 22 municipios de Cádiz, Málaga y Sevilla ante el aviso meteorológico por lluvias intensas y persistentes previstas para este viernes, 13 de febrero, por la borrasca Oriana.
De esta manera, se ha informado a la población del aviso meteorológico por lluvias intensas y continuadas durante la jornada de hoy y se le emplaza a extremar la prudencia y evitar los desplazamientos.
Última hora de la borrasca Oriana en directo: 66 carreteras cortadas, 50 de ellas solo en Andalucía
Las inundaciones que provoca el temporal de lluvia que azota la península ibérica mantienen cortadas en el inicio de la mañana de este viernes 66 carreteras, todas pertenecientes a la red secundaria y nacional, de las que 50 se ubican en Andalucía.
Córdoba es la provincia andaluza más afectada por las inundaciones y desprendimientos provocados por las intensas lluvias que hacen intransitables algunos tramos de 15 carreteras, según los datos ofrecidos por la Dirección General de Tráfico (DGT) a las 5:30 horas del viernes.
Cádiz y Granada también se encuentran muy afectadas, con cortes en 12 carreteras en ambas provincias, mientras que a nivel nacional Ciudad Real es las más perjudicada, con hasta 16 vías intransitables en su totalidad.
El hielo y la nieve también afectan a otras 19 vías secundarias de la red en Granada, Huesca, Asturias, Salamanca, Segovia, Cáceres, Navarra y la Comunidad de Madrid, con hasta un total de 10 carreteras con tramos cortados.
En dos carreteras es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno, entre ellas la SA-203 entre El Cabaco y Peña de Francia (Salamanca), así como la NA-137 entre Isaba e Izaba (Navarra).
La DGT recomienda consultar el estado del tráfico y el tiempo antes de emprender la marcha.
Última hora de la borrasca Oriana en directo: el temporal no da tregua
Buenos días y bienvenidos a la retransmisión en directo de las noticias de última hora sobre la borrasca Oriana hoy en España.
El temporal no da tregua, llueve sobre mojado en muchas zonas del país, especialmente en Andalucía.
Sigue aquí la última hora.
