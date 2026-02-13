Última hora de la borrasca Oriana en directo: Muere una mujer sepultada por el techo en Barcelona, y aviso naranja en diez comunidades

En Andalucía, el temporal no da tregua. En la madrugada de este viernes, el mensaje ES-ALERT ha vuelto a sonar en 22 municipios, en concreto de Cádiz, Málaga y Sevilla. Además, muy pendientes de nuevo a Grazalema.

En el mensaje enviado a esos 22 municipios, se ha informado a la población del aviso meteorológico por lluvias intensas y continuadas durante la jornada de este viernes y se le emplaza a extremar la prudencia y evitar los desplazamientos. También se pide no cruzar zonas inundables y respetar los cortes de tráfico, además de no realizar actividades en cauces y sus proximidades. Finalmente, se recuerda a la población en zona inundable que debe buscar zonas altas o subir a pisos superiores.

Para este viernes, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado el aviso naranja por lluvias en Grazalema (Cádiz), donde se prevén acumulados de hasta 180 litros por metro cuadrado en el conjunto del día, mientras que en Granada, Jaén y Málaga estará vigente el aviso amarillo por precipitaciones.

También se activará el aviso naranja por viento en Almería y por oleaje en Cádiz y Granada, mientras que en el resto de la comunidad estos fenómenos mantendrán el nivel amarillo en distintos puntos de todas las provincias.

Recuerda que aquí puedes seguir la última hora sobre la borrasca Oriana en directo.

