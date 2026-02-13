Álvaro Arbeloa y el 4-0 del Metropolitano: "Nada que comentar. Preguntadle al Barcelona y a Flick"

El recado que Hansi Flick dejó en su rueda de prensa previa a la semifinal de la Copa del Rey ante el Atlético ya tiene respuesta por parte de Álvaro Arbeloa. El entrenador del Real Madrid fue preguntado por el partido de anoche en el Metropolitano y la goleada (4-0) que el equipo colchonero endosó al Barça, su repuesta fue contundente.

"No, no tengo nada que comentar. Preguntadle al Barcelona y a Flick", respondió Arbeloa.

El entrenador salmantino, en otro orden de cosas, se refirió a la situación de Dani Carvajal y aclaró que "está cada vez mejor" y que "ha sumado otra gran semana de entrenamientos".

"Con Carvajal, como con todos sus compañeros, me gusta hablar individualmente, aprovecho todas las semanas para hablar con casi todos ellos. Tengo un sofá gris maravilloso y bien cómodo donde nos sentamos y hablamos. Me gusta saber qué sienten, qué piensan, que ellos también sepan lo que pienso yo. Carvajal está cada vez mejor, ha sumado otra gran semana de entrenamientos, y el máximo interesado en tener a Carvajal a su mejor nivel soy yo. Le veo cada vez más cerca de su mejor nivel. Lo tendrá que demostrar jugando y estoy seguro de que lo va a hacer pronto", indicó Arbeloa.

"No entendería que un jugador que no está teniendo los minutos que él quiere o que está jugando poco a poco estuviese feliz con la situación. Todos quieren sumar dentro del campo, todos quieren sentirse importantes. Si han llegado al Real Madrid es porque en sus equipos han sido muy importantes y muy destacados", añadió el entrenador del Real Madrid.

"Les animo a trabajar cada día más fuerte los entrenamientos; cuando uno no está contento, viene a sofá gris. No hay otra respuesta posible, desde la unidad con el resto de sus compañeros y anteponiendo el interés del equipo al individual, como está siendo en todos los casos de esta plantilla. Ese es el camino", apuntó Arbeloa.

"Kylian está bien, ha entrenado con el grupo y está disponible para el partido de mañana"

El entrenador salmantino aseguró que Kylian Mbappé, que no había entrenado ni el miércoles ni el jueves, está listo para medirse este sábado a la Real Sociedad.

"Kylian está bien, ha entrenado con el grupo y está disponible para el partido de mañana", señaló Arbeloa.

Sobre la cena de conjura de sus jugadores del pasado martes en un local de Madrid, Arbeloa confesó que le gusta "verles unidos".

"Una de las cosas en las que más les he insistido es en lo importante de estar juntos. Verles cenar juntos es algo que me hace muy feliz. Tienen tiempo para disfrutar, el martes hicimos un grandísimo entrenamiento, muy intenso, muy concentrados todos. Encantado de que cenen todas las veces que quieran, que eso siempre va a ser bueno. Echo de menos las cenas que tenía yo en mi época, y Cristiano también venía mucho", subrayó Arbeloa.

"Verles cenar juntos es algo que me hace muy feliz"

El entrenador del Real Madrid reconoció que tiene suerte de tener una plantilla con tanta calidad.

"El once que saco es el mejor que tengo para ese determinado partido, y luego tengo 15 jugadores más de una calidad tremenda. Como dice un amigo, el más malo es tan bueno como tú, así que tengo una suerte tremenda de tener una plantilla extraordinaria. Me gusta que todos se sientan importantes, que todos estén activos, porque en cualquier momento pueden llegar las oportunidades. Todos están trabajando muy bien y me gusta que sientan que son muy importantes todos y cada uno de ellos", explicó Arbeloa.

"Hay margen para el entendimiento entre los jugadores, entre lo que nosotros como cuerpo técnico queremos y lo que ellos sienten en el campo. Estoy bastante contento de cómo hemos entrenado esta semana, de la actitud de todos ellos, del esfuerzo y de la intensidad de los entrenamientos. Ojalá mañana salga un mejor partido que el día anterior y peor que el siguiente", apuntó Arbeloa.

Por último, el entrenador salmantino elogió el fútbol de la Real Sociedad y el gran momento que vive dese la llegada de Matarazzo al banquillo del equipo donostiarra.

"Ya se ha dicho el ritmo que lleva la Real Sociedad y lo bien que lo están haciendo desde que ha llegado el nuevo entrenador. Es un entrenador que está invicto, siete victorias y dos empates, además jugando contra el Barcelona, el Atlético de Madrid, no ha jugado contra equipos cualquiera. Conocemos muy bien a la Real Sociedad, el peligro que tiene, la dificultad del partido de mañana y somos conscientes de que nos tocará dar nuestro mejor nivel y dar el máximo de nuestros esfuerzos si queremos sacar los tres puntos", concluyó Arbeloa.