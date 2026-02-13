Luciano Darderi, sobre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner: "Son los Roger Federer y Rafa Nadal de su época"

Luciano Darderi, número 22 del mundo y que se encuentra jugando el ATP250 de Buenos Aires, ha repasado la actualidad del circuito desde la capital argentina. El tenista italiano explicó que, a día de hoy, existe una gran diferencia entre Alcaraz y Sinner respecto al resto de jugadores, subrayando que el de El Palmar y el de San Cándido juegan a un ritmo diferente y que son los "Roger Federer y Rafa Nadal de su época".

"Alcaraz y Sinner están fuera de la normalidad, no se pueden comparar con el resto. En el US Open perdí con Alcaraz y en Australia perdí con Sinner: creo que ellos dos son los Federer y Nadal de su época, pierden un partido muy raramente", reconoce Darderi.

Luciano Darderi, a punto de cumplir 24 años, cuenta la buena relación que mantiene con Carlos Alcaraz, un jugador con el que ha coincidido "desde muy chicos".

"Los jugadores son todos humanos, todos normales. Con Carlitos tengo una relación un poco más especial porque nos conocemos desde muy chicos, y no ha cambiado nada de hace dos años hasta ahora. El aspecto tenístico cambia mucho cuando entras a la pista. Cuando entras a la pista con varios títulos en la buchaca, te respetan diferente, creo", opina Darderi.

El tenista italiano, nacido en Villa Gesell (Argentina) y ganador de cuatro títulos ATP, insiste en la ventaja con la que juegan Alcaraz y Sinner al enfrentarse a otros jugadores.

"Eso es una buena ventaja para cuando te enfrentas a jugadores con menor ranking, eso cuenta a favor. También me pasa a mí: cuando me enfrenté a Sinner en Australia, en el tercer set le respeté demasiado. Hay momentos en los que uno respeta demasiado, te entra ese miedo y esa duda, y eso me pasa ahora a favor y en contra", señala Luciano Darderi.

"¿Alcaraz y Sinner? Juegan a otra velocidad de pelota, son extraterrestres"

El jugador italiano también habló sobre lo que supone entrenar con Sinner y Alcaraz, lo que a su juicio ayuda a mejorar el nivel y el tenis.

"Personalmente, las veces que he entrenado con ellos siento que mejoras mucho, porque juegan a otra velocidad y entrenan diferente. Yo trato siempre de arreglar entrenamientos con ellos: si puedo ir a entrenar con ellos todas las semanas, lo haría. Con Sinner, por ejemplo, entrené en pretemporada en Dubái todo lo que pude. ¿Por qué? Juegan a otra velocidad de pelota, son extraterrestres", apunta Darderi.

"Yo creo que puedo jugar contra todos. Para meterte top-10 a veces no sólo depende de uno, tienes que no lesionarte, yo el año pasado tuve muchos torneos en los que me retiré y no estuve al 100%: tienes que estar preparado en el momento justo, en el torneo justo, agarrar la racha que te va bien y estirarla hasta que toque", concluye Darderi.