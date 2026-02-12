Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Alegría responde a Óscar López por culpar a Lambán como el "culpable" de la derrota del PSOE en Aragón: "Señalar es un error"

Pedro Sánchez aún no ha analizado públicamente la derrota en Aragón, pero el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública ha señalado a su responsable.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, y Pilar Alegría

Alegría vs López | Europa Press

Irene Rodríguez
Publicado:

Al igual que en Extremadura, el PSOE no ha salido victorioso de las elecciones de Aragón celebradas el pasado domingo. Los socialistas perdieron dos diputados respecto a las elecciones de 2023 y no pueden optar a la presidencia.

Desde esos resultado Pedro Sánchez aún no ha hecho un análisis público. Sin embargo, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, tiene un culpable: Javier Lamban. El que fuera presidente de Aragón entre 2015 y 2013 falleció el pasado 15 de agosto.

El ministro señala a Lambán como el responsable de la derrota en las elecciones aragonesas al no haber hecho una oposición más dura. "En lugar de hacer oposición al señor Azcón, se dedicó a hacer otra cosa, por cierto, muchas veces con argumentos que eran de la derecha", se quejó en RNE. Esas declaraciones no han sentado bien en el entorno socialista y la candidata a la presidencia en la región, Pilar Alegría, ha sido la primera en reaccionar a las palabras de López.

En la red social 'X', Alegría ha reconocido que "el resultado de las elecciones del 8F no fue bueno para el PSOE" por lo que afirma que deben "mejorar para recuperar la confianza de los aragoneses". Sobre las palabras del ministro ha expresado que "señalar a unos y otros como responsables de los resultados no solo es un error, sino que no nos conduce en la buena dirección".

Por ello, pone en manifiesto que el PSOE de Aragón trabará para conducir al partido por el camino correcto. Y ha expresado estar orgullosa del "legado de Lambán y de los presidentes socialistas".

Por su parte, el exdiputado y concejal de Alcañiz, Ignacio Urquizu, también ha defendido la figura del expresidente, asegurando que "es una de las figuras más respetadas de Aragón" y lamenta de "profunda tristeza" las palabras de López.

Al igual que laque fuera consejera de Presidencia de Lambán, que ha calificado las declaraciones del ministro de "desafortunadas" e "impropias", defendiendo que el PSOE de Aragón se ha dejado "la piel por poner en evidencia y denunciar las nefastas políticas del Gobierno de Azcón".

