Trump anula el dictamen que aprobó Obama que establecía los gases de efecto invernadero como nocivos

Fue aprobado en 2009 por el Gobierno de Barack Obama para luchar contra el cambio climático.

Ángela Clemente
Publicado:

El presidente estadounidense, Donald Trump, da un bofetón a la lucha contra el cambio climático. Ha anulado un dictamen histórico para regular los gases de efecto invernadero en Estados Unidos. Fue aprobado en 2009 por el Gobierno de Barack Obama para luchar contra el cambio climático.

En él, se establecía ,entre otros asuntos, que los gases de efecto invernadero son nocivos para la salud de los seres humanos, algo que Trump no cree que sea así. Además, afirma que estas restricciones han dañado a la industria estadounidense. "Cancelamos las absurdas, totalmente absurdas, normas de emisiones de la EPA, que fueron un desastre para la industria automotriz, y revocamos la exención de emisiones de Biden", ha señalado Trump.

"La mayor acción de desregulación en la historia estadounidense"

Trump defendió la medida como "la mayor acción de desregulación en la historia estadounidense", a la vez que aseguró que rebajará en gran medida los costes para fabricantes de vehículos y consumidores. "Esta medida ahorrará billones de dólares a los consumidores estadounidenses y reducirá el costo promedio de un vehículo nuevo en casi 3.000 dólares. Piénsenlo. Durante mi campaña, prometí eliminar 10 regulaciones antiguas por cada regulación nueva, y lo hemos superado", dijo Trump en el acto celebrado en la Casa Blanca, en el que estuvo acompañado por el administrador de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA), Lee Zeldin.

El pasado mes de marzo, la EPA ya anunció que revisaría una treintena de regulaciones con respecto a gases contaminantes, deparando la condena de distintas organizaciones medioambientales.

