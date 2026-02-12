Max Raga, hijo del campeón del mundo de trial Adam Raga, en moto antes de dejar los pañales

Para Max Raga, de tan solo tres años, su mini moto de trial es su juguete preferido con el que no se cansa de jugar. Siempre dispuesto a pasar tiempo sobre las dos ruedas, disfruta con un control y un equilibrio perfectos, que llaman la atención a su corta edad. No tiene miedo a subirse a la moto y se enfrenta a cualquier desafío. Barro, agua, desniveles... todo es fácil para Max.

Comparte su pasión con uno de los grandes, su padre, Adam Raga, el seis veces campeón del mundo de trial. "Yo no estaba ni cerca de superar obstáculos a su edad", nos cuenta el propio Adam a Antena3 Deportes en una entrevista en Barcelona.

Primera vez en pañales

Hablando con Max nos dice qué se necesita antes de subirse a la moto: "Casco, guantes y pantalones". Aún llevaba pañales cuando se subió por primera vez sobre las dos ruedas y apenas sabía hablar cuando ya le daba gas a la moto.

Poco sabe de la vida pero conoce a la perfección toda la mecánica de su moto, depósito, manillar, acelerador, tubo de escape, pedal de arranque... es buen conocedor de la máquina que lleva entre las manos.

Siempre acompañado por su padre, Max a sus tres años no es consciente de la trayectoria profesional de su progenitor, Adam Raga se convirtió en piloto profesional en 2003 y disfrutó de ser seis veces campeón del mundo de trial: "Max aún no sabe lo que ha sido su padre en la competición" nos cuenta un Adam Raga que ante todo ejerce de padre con el pequeño Max.

"Se me cae la baba"

Max lleva el trial y la pasión por las motos en los genes y viéndole no hay duda de ello. Tímido al hablarle al micrófono, pero con una sonrisa sobre la moto que demuestra cómo disfruta, sorprende el manejo a su corta edad. Adam Raga ya retirado de la competición profesional, ahora se emociona ejerciendo de padre del pequeño piloto. "Se me cae la baba", comenta Adam hablando de su pequeño.

Por el momento su familia acompaña a Max en su diversión, no quieren presiones para el pequeño pero gran piloto y tampoco saben si esta pasión de Max por el trial, son los comienzos de una exitosa carrera profesional sobre las dos ruedas.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.