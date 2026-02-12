Selección española
Sorteo Nations League 2026-27 en directo: Rivales de España y todos los partidos en vivo hoy
La selección española masculina sabe este jueves a qué equipos se enfrentará en la fase de grupos de la Liga de Naciones 2026-2027. Sigue aquí el sorteo desde Bruselas.
Publicidad
Así ha quedado la Liga B tras el sorteo
- GRUPO B1: Escocia, Suiza, Eslovenia y Macedonia del Norte
- GRUPO B2: Hungría, Ucrania, Georgia e Irlanda del Norte
- GRUPO B3: Israel, Austria, República de Irlanda y Suecia
- GRUPO B4: Polonia, Bosnia y Herzegovina, Rumanía y Kosovo.
Patrick Vieira, otra mano inocente en Bruselas
Vamos con la Liga B. Un mito del fútbol francés será otro de los protagonistas de este sorteo.
Así queda la composición de la Liga C
- GRUPO C1: Albania, Finlandia, Bielorrusia y San Marino.
- GRUPO C2: Montenegro, Armenia, Chipre y Letonia o Gibraltar.
- GRUPO C3: Kazajistán, Eslovaquia, Islas Feroe y Moldavia.
- GRUPO C4: Islandia, Bulgaria, Estonia y Luxemburgo o Malta.
Fernando Llorente, mano inocente en el sorteo
El campeón del mundo en 2010 es la mano inocente de la Liga C en el sorteo de la Liga de Naciones.
La Liga D, la primera en sortearse
Así ha quedado la liga D:
- GRUPO D1: Gibraltar o Letonia, Malta o Luxemburgo y Andorra.
- GRUPO D2: Lituania, Azerbaiyán y Liechtenstein.
Repasamos el calendario de la fase Liga
- Jornada 1: 24-26 de septiembre de 2026
- Jornada 2: 27-29 de septiembre de 2026
- Jornada 3: 30 de septiembre-3 de octubre de 2026
- Jornada 4: 4-6 de octubre de 2026
- Jornada 5: 12-14 de noviembre de 2026
- Jornada 6: 15-17 de noviembre de 2026
¿Cuáles son los bombos de la Liga A donde está España?
- Bombo 1: Portugal, España, Francia, Alemania
- Bombo 2: Italia, Países Bajos, Dinamarca, Croacia
- Bombo 3: Serbia, Bélgica, Inglaterra, Noruega
- Bombo 4: Gales, República Checa , Grecia, Turquía
Homenaje a Portugal, el último campeón de la Liga de Naciones
Suben al escenario Mbo Mpenza y el secretario de la UEFA Giorgio Marchetti. Se proyecta un vídeo de los mejores momentos de la pasada edición de la Nations League en la que Portugal consiguió hacerse con el trofeo.
¡Empieza la ceremonia del sorteo con una espectacular coreografía!
Todo listo en Bruselas para el sorteo de la fase de grupos de la Nations League 2026-27.
Tercero juega 'playoff', el colista desciende
El tercer clasificado deberá disputar un playoff para mantener su plaza en la Liga A. El último de grupo descenderá automáticamente a la Liga B de cara a la siguiente edición.
Fechas clave: fase de grupos en otoño y cuartos en primavera
La fase de grupos se jugará del 24 de septiembre al 17 de noviembre de 2026. Los dos primeros de cada grupo pasarán a cuartos de final, que se disputarán a doble partido del 25 al 30 de marzo de 2027.
Inglaterra y Noruega, amenazas en el bombo 3
Desde el tercer bombo, el principal peligro es Inglaterra, aunque Bélgica, Serbia y Noruega también se perfilan como rivales incómodos. País de Gales, Chequia, Grecia y Turquía completan el bombo 4.
Italia, Países Bajos o Croacia, posibles rivales desde el bombo 2
España podría cruzarse con selecciones de peso como Italia, Países Bajos, Dinamarca o Croacia, todas ellas en el bombo 2. Será uno de los emparejamientos más exigentes del sorteo.
La Roja, cabeza de serie en la quinta edición del torneo
España partirá desde el bombo 1 como cabeza de serie, condición que se ha ganado tras ser campeona de Europa, ganar la Nations League en 2023 y ser finalista el año pasado, donde cayó ante Portugal en los penaltis.
España conoce este jueves sus rivales en la Nations League
La selección española sabrá hoy jueves, a partir de las 18:00 hora peninsular española, qué equipos tendrá enfrente en la fase de grupos de la Liga de Naciones 2026‑2027.
El sorteo se celebrará en Bruselas y contará con la presencia del seleccionador español Luis de la Fuente. ¡Sigue aquí en directo con nosotros el sorteo!
Francia, Alemania y Portugal, evitadas en la fase de grupos
El combinado español no se enfrentará en la fase de grupos a Francia, Alemania ni Portugal, al estar también en el primer bombo. Las cuatro selecciones fueron semifinalistas en la edición anterior.
Publicidad