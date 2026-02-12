Sorteo Nations League 2026-27 en directo: Rivales de España y todos los partidos en vivo hoy

La selección española sabrá hoy jueves, a partir de las 18:00 hora peninsular española, qué equipos tendrá enfrente en la fase de grupos de la Liga de Naciones 2026‑2027.

El sorteo se celebrará en Bruselas y contará con la presencia del seleccionador español Luis de la Fuente. ¡Sigue aquí en directo con nosotros el sorteo!