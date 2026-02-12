El COI expulsa a Vladyslav Heraskevych por no renunciar al caso en homenaje a las víctimas de la guerra

Vladyslav Heraskevych, deportista ucraniano que competía en la modalidad de skeleton en los JJOO de Milano-Cortina 2026, ha sido expulsado de la competición olímpica por el Comité Olímpico Internacional (COI) por no renunciar al uso de un casco con fotografías de atletas asesinados por Rusia en la guerra en su país. El COI se basa en la regla 50 de la Carta Olímpica, que estipula que "no se permitirá ningún tipo de manifestación ni propaganda política, religiosa o racial en ningún emplazamiento, instalación u otro lugar que se considere parte de los emplazamientos olímpicos".

De esta forma, el COI explica que la retirada de la acreditación responde al incumplimiento del código que prohíbe expresiones de carácter político en las pruebas oficiales y fue decidida por el jurado de la Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton (IBSF), informa el máximo organismo olímpico en un comunicado.

"El piloto de skeleton Vladylsav Heraskevych no podrá participar en Milano Cortina 2026 tras negarse a adherirse a las directrices de expresión de los atletas del COI. Tras una última oportunidad, el piloto de skeleton Vladylsav Heraskevych, de Ucrania, no podrá participar en su carrera en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026 esta mañana. La decisión se tomó tras su negativa a cumplir con las Directrices del COI sobre la Expresión de los Atletas. El jurado de la Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton (IBSF) la tomó basándose en que el casco que pretendía usar no cumplía con las normas. Por ello, el Comité Olímpico Internacional (COI) ha decidido con pesar retirarle la acreditación para los Juegos Milano Cortina 2026", informa el COI en un comunicado.

El Comité Olímpico Internacional asegura que la presidenta del COI, Kirsty Coventry, se reunió hoy con Heraskevych para tratar de convencerlo, pero al no aceptar "ningún tipo de compromiso", se optó por la expulsión.

"El COI tenía mucho interés en que Heraskevych compitiera. Por ello, se reunió con él para buscar la manera más respetuosa de abordar su deseo de recordar a sus compañeros atletas que perdieron la vida tras la invasión rusa de Ucrania. La esencia de este caso no radica en el mensaje, sino en cómo quería expresarlo", argumenta el COI.

