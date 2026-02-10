Rafa Nadal y su polémica con Mouratoglou: era comparar "al Cristiano de hoy con el del Madrid"

Rafa Nadal restó importancia a la polémica generada por la respuesta que dio y posteriormente borró a Patrick Mouratoglou, después de que el técnico francés situara a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner por encima de él, Novak Djokovic y Roger Federer. El extenista español abordó el asunto durante la presentación del torneo de golf solidario Cantabria Labs, celebrada en el Club de Campo de Madrid.

"Lo quité porque no quería generar polémica, pero la cuestión es que el análisis de aquel señor es erróneo"

"No veo la polémica. Lo quité porque no quería generar polémica, pero la cuestión es que el análisis de aquel señor es erróneo, porque es como si analizas al Messi de hoy con el Messi que jugaba en el Barça o el Cristiano Ronaldo que juega hoy con el que jugaba en el Real Madrid, simplemente éste es mi punto de vista", señaló Nadal de forma tajante.

El manacorí quiso aclarar además su postura sobre las comparaciones entre generaciones. "Al final, cada uno hace su carrera y yo nunca dije que unos son mejores que otros, la carrera de cada uno marcará quiénes han sido mejores, y todos son grandes embajadores para nuestro deporte y creo que tenemos que estar felices de tener a alguien como Novak, que sigue ahí arriba después de tantos años en el circuito".

Elogioso con Carlos Alcaraz

Sobre Carlos Alcaraz, Nadal fue especialmente elogioso: "Tener a Carlos (Alcaraz) es una bendición, pues es un gran jugador que nos representa por todo el mundo y encima esta llevando el tenis a un nivel increíble y creo que sólo podemos disfrutarlo y apreciarlo, eso es todo".

Nadal fue rotundo cuando se le preguntó si Alcaraz puede considerarse todavía una promesa del tenis español. "No, no, no es ninguna promesa, tiene siete Grand Slam y para nada es una promesa, es ya una leyenda de nuestro deporte. Si vas a los grandes jugadores históricos con grandes slam, no hay tantos que tenga siete como él, o sea que de promesa nada".

"A Djokovic no le quedan tantas oportunidades y creo que es de admirar lo que está consiguiendo"

Ya retirado y hablando desde la perspectiva de aficionado, explicó cómo vive ahora el tenis. Lo ve "bien, disfrutándolo desde otro punto de vista; se ve más tranquilo y sin ningún tipo de sensación rara pues se terminó mi etapa de la manera que se tenía que terminar, alargué más de lo que hubiera imaginado mi carrera y ahora soy totalmente feliz al poder ver a compañeros míos triunfar y de alguna manera también disfruto con sus triunfos".

Preguntado por la posibilidad de que Novak Djokovic alcance un vigésimo quinto Grand Slam, Nadal fue claro. No cree que "cambie nada en el tenis, la verdad, no creo ni que sea bueno ni que no lo sea". Y añadió: "Al final creo que Djokovic ha dejado una carrera impresionante y sigue estando ahí porque de momento puede, y ya está, no creo que tengamos que analizar el tenis si gana uno o gana otro, tuvo una oportunidad en Melbourne que a estas alturas de su carrera, siendo honesto, no le quedan tantas, y creo que es de admirar lo que está consiguiendo".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.