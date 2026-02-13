El CTA ofrece la explicación a los más de seis minutos de revisión en el gol anulado a Cubarsí: "El sistema generó un fallo..."

Pocas veces una revisión del VAR se extiende más de seis minutos como ocurrió anoche en el Metropolitano. Ese fue el tiempo que González Fuertes, colegiado en la sala VOR, mantuvo el partido entre Atlético de Madrid y Barcelona (4-0) parado mientras revisaba la jugada en la que había marcado Pau Cubarsí. Al final, se anuló el gol del equipo azulgrana por un fuera de juego de Robert Lewandowski. El problema es que, como reconoció el CTA, el fuera de juego semiautomático falló en dicha jugada.

"Con respecto a la jugada del gol anulado factualmente al FC Barcelona, en la valoración de la jugada, y siguiendo el protocolo, el equipo VAR llevó a cabo el análisis de la misma con el sistema de fuera de juego semiautomático SAOT", argumenta el comunicado del Comité técnico de Árbitros.

"En el transcurso de dicho análisis se detectó como el sistema generó un fallo en la modelización de jugadores a través de los esqueletos, al detectar una situación de mucha densidad de jugadores", añade el CTA.

"Tras intentar que el sistema recalibrarse la modelización, y tras comprobar que no era posible, siguiendo el procedimiento establecido, el equipo VAR procedió a lanzar líneas de fuera de juego manuales para llevar a cabo la toma de decisión definitiva y correcta. Por este motivo, y de manera extraordinaria, el proceso de peritación de la jugada se extendió más de lo normal en el tiempo e hizo que no fuese posible lanzar la recreación a la producción televisiva", concluye el Comité técnico de Árbitros sobre la jugada del gol anulado a Pau Cubarsí.

Además, el CTA ofreció el vídeo de la revisión de la jugada que acabó en la expulsión de Eric García por una entrada sobre Alex Baena. En un principio, Martínez Munuera había castigado con amarilla esa entrada, pero tras ser llamado por el VAR, decidió sacar tarjeta roja al futbolista del Barcelona al considerar que Ronald Araujo, el otro defensa que seguía la acción, "está muy lejos, mucho más lejos de lo que esperaba".