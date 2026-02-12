Copa del Rey
Atlético de Madrid - Barcelona: partido de ida de semifinales de Copa del Rey y resultado, en directo (0-0)
Primera parte del partido de fútbol de ida de semifinales de Copa del Rey entre Atlético de Madrid - Barcelona. Sigue el partido de fútbol en directo y consulta todos los goles y el resultado.
Publicidad
Min. 1. ¡ARRAAANCA EL PARTIDO ATLETI - BARCELONA!
Primera posesión para los de Hansi Flick en el Metropolitano. Sigue aquí en directo el partido de ida de semifinales de Copa del Rey.
Martínez Munuera, el colegiado del partido
Con González Fuertes en el VAR.
¡Ambientazo brutal en el Metropolitano!
Saltan al césped los jugadores de Atlético y Barcelona. Todo listo para el partidazo de semifinales. Koke y Frenkie de Jong, capitanes.
Repasamos las alineaciones oficiales de Atlético y Barça hoy
- Atlético de Madrid: Musso; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Marcos Llorente, Koke, Griezmann; Giuliano, Lookman y Julián Álvarez.
- Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; Casadó, Frenkie de Jong, Dani Olmo; Fermín, Lamine Yamal y Ferran Torres.
Las bajas de Atleti y Barça hoy en la ida de Copa
El Atlético no podrá contar con Pablo Barrios ni Johnny Cardoso. El Barça llega sin Raphinha ni Rashford, ambos lesionados, y tampoco estarán Pedri ni Gavi.
El 'palazo' de Hansi Flick al Madrid en la previa
El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, salió en defensa de su equipo al ser preguntado en la rueda de prensa previa a las semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid por el camino de su equipo en la competición y el hecho de no haber jugado ante ningún equipo de Primera. "Pregunta al Real Madrid", respondió tajante el entrenador alemán ante la pregunta de un periodista.
Remontada azulgrana en el único duelo del curso
En el enfrentamiento liguero de diciembre, el Atlético se adelantó con gol de Álex Baena, pero el Barça reaccionó con tantos de Raphinha, Dani Olmo y Ferran Torres para firmar el 1-3 final en el Camp Nou.
Flick apuesta por Casadó en la ida
El entrenador del Barcelona apuesta por Marc Casadó y Dani Olmo en el once titular de su equipo para el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano.
Simeone, con Nahuel y con Griezmann como socio de Lookman y Julián
El Cholo da la titularidad este jueves a Nahuel Molina en el lateral derecho para adelantar al medio a Marcos Llorente, con Rodrigo Mendoza y Álex Baena suplentes, en una alineación con Antoine Griezmann, Ademola Lookman, Julián Alvarez y Giuliano Simeone como hombres más ofensivos. Álex Baena y Alexander Sorloth empiezan el encuentro desde el banquillo.
Flick domina el cara a cara con Simeone
El técnico azulgrana solo ha perdido una vez en cinco enfrentamientos contra el argentino. El Barça ha sabido castigar los errores rojiblancos y responder incluso en escenarios adversos, aunque el Atlético compite bien en partidos cerrados.
Y tenemos también la ALINEACIÓN OFICIAL del Atlético hoy ante el Barça
¡Y 11 del Atlético! Va de inicio Simeone con Musso; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Marcos Llorente, Koke, Griezmann; Giuliano, Lookman y Julián Álvarez.
El Metropolitano, plaza conocida para un Barça confiado
El Barça fue el último equipo que ganó en Liga en el Metropolitano (2-4 en marzo de 2025), y semanas después volvió a hacerlo en Copa. Un recuerdo reciente que los culés quieren repetir.
Ya tenemos la ALINEACIÓN OFICIAL del Barcelona hoy ante el Atlético
¡Once de Hansi Flick! Sale de inicio con Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; Casadó, Frenkie de Jong, Dani Olmo; Fermín, Lamine Yamal y Ferran Torres.
Simeone lanzó un mensaje de optimismo en rueda de prensa
"Yo fe tengo siempre, no mañana. La tengo en todo lo que genero, en lo que hago en mi día a día y es algo que hemos logrado trasmitir al equipo en todo este tiempo. Y la gente también tiene fe desde antes que llegara yo, de toda la vida. Es nuestra tercera semifinal seguida y a por ello vamos".
Así vestirá hoy el Barça en el Metropolitano
El Barça, vigente campeón y en plena racha
El equipo de Hansi Flick llega en su mejor momento: líder en LaLiga, en octavos de Champions y con una dinámica ganadora que quiere mantener en el Metropolitano. Ha disputado 10 de las últimas 15 finales coperas.
El Atlético llega con dudas y sin margen de error
Los de Simeone encaran el partido en su tramo más irregular del curso. Vienen de empatar ante el Levante y caer frente al Betis; con la Champions en el aire, la Copa aparece como el único camino claro hacia un título.
Reedición del duelo del curso pasado
El sorteo quiso repetir la semifinal de la temporada pasada, resuelta entonces por el Barça en la vuelta con un 0-1 tras el 4-4 en la ida. Los rojiblancos buscan revancha y regresar a una final de Copa 13 años después.
Atlético de Madrid - Barcelona en directo: Partido de semifinales de Copa del Rey hoy | Resultado, resumen y goles
¡Buenas tardes! Atlético de Madrid y FC Barcelona se enfrentan hoy miércoles en el Riyadh Air Metropolitano en la ida de semifinales de la Copa del Rey. Un clásico copero entre dos aspirantes al título, que sueñan con estar en La Cartuja el próximo mes de abril. Sigue el Atleti - Barça en directo online y consulta el resultado, resumen, todos los goles y la última hora del partido de hoy en vivo. ¡Gracias por acompañarnos esta noche!
Publicidad