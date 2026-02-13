Novedades en el caso Errejón. El juez Adolfo Carretero cita el 17 de febrero al exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón, para comunicarle la apertura de juicio oral contra él por presunta agresión sexual a Elisa Mouliaá, a quien el magistrado mantiene de acusación tras renunciar finalmente la actriz a dejar el caso.

Han sido unas semanas de incertidumbre en el procedimiento, a pesar de lo cual el magistrado sigue adelante con la causa, después de que la actriz anunciase en primer término que retiraba su acusación contra Errejón por motivos personales y de salud, y más tarde reconsiderase su decisión y le comunicase que seguía adelante. "Ahora sí que voy a ir hasta el final", dijo hace unos días Mouliaá ante los medios de comunicación, tras informar al juez de que continuaba como acusación contra el exdiputado.

En un auto, el magistrado deja constancia de que la renuncia inicial de la actriz a continuar adelante con la causa no ha sido ratificada y, por tanto, no procede el archivo del caso, sino que éste debe continuar su curso.

Apertura de juicio oral

El siguiente paso es notificar al acusado la apertura de juicio oral, para lo que emplaza a Íñigo Errejón el próximo 17 de febrero en los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid.

Entre tanto, encima de la mesa de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid continúa el recurso del exdiputado de Sumar contra su procesamiento por presuntas agresiones sexuales a Elisa Mouliaá. Un recurso sobre el que han deliberado los magistrados esta semana, si bien hace unos días dejaron en suspenso su decisión hasta que el juez instructor les aclarase si la actriz se mantenía o no en el caso.

El escrito de Mouliaá

La semana pasada, la actriz Elisa Mouliaá anunció que había registrado un escrito en los juzgados en el que renunciaba a seguir acusando a Errejón por motivos personales y de salud, pero dejó claro que no se retractaba de los hechos que denunció en 2024.

Este lunes, la actriz cambió de opinión y decidió seguir adelante con su acusación al considerar que la decisión de la Fiscalía de pedir la absolución del acusado "no puede quedar impune".

El 24 de octubre de 2024, Mouliaá denunció de manera pública en redes sociales haber sido víctima de acoso sexual por parte de Errejón. El mismo día presentó denuncia ante la Policía, relatando tres episodios de agresión sexual ocurridos en una noche de septiembre de 2021.

Errejón dimitió de todos sus cargos políticos y, tras unos meses de instrucción, el juez propuso juzgar al politólogo por presuntas agresiones sexuales por las que Mouliaá pide para él tres años de cárcel. En cambio, la Fiscalía pidió archivar la causa al considerar que no se había acreditado que el político fuese consciente de que aquella "relación sexual" no era deseada por parte de la actriz.

