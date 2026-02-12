Alcaraz se pasa a la F1: visita a Fernando Alonso y Carlos Sainz en Baréin antes de viajar a Doha

Carlos Alcaraz hizo este jueves una visita inesperada al paddock de la Fórmula Uno en Baréin antes de poner rumbo a Qatar, donde disputará el torneo ATP 500 de Doha del 16 al 21 de febrero.

El número 1 del mundo, reciente campeón del Abierto de Australia y el jugador más joven en completar el Grand Slam, hizo escala en el circuito de Sakhir, escenario de los test de pretemporada del Mundial. Allí saludó a los pilotos españoles Fernando Alonso, de Aston Martin, y Carlos Sainz, ahora en Williams.

Alcaraz posó sonriente junto a ambos pilotos en las respectivas zonas de sus equipos, en un encuentro que unió a dos referentes del deporte español en disciplinas distintas.

Tras conquistar el título en Melbourne frente a Novak Djokovic, el murciano centra ahora su preparación en el torneo de Doha, su siguiente desafío en el calendario.

Domina Leclerc con su Ferrari

Hoy Fernando Alonson rodó por primera vez esta semana en los test de pretemporada de Fórmula Uno en el Circuito Internacional de Baréin y completó 98 vueltas, rozando el centenar de giros en una jornada dominada por el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

El doble campeón del mundo asturiano tomó el relevo de Lance Stroll, que el miércoles solo pudo completar 36 vueltas, y aprovechó el día para seguir acumulando datos con el nuevo AMR26 diseñado por Adrian Newey. Alonso firmó el 14º mejor tiempo de los 15 pilotos con registro, con un 1:38.248, a casi cuatro segundos del mejor crono del día.

Alonso supera los 310 km/h

Además del alto kilometraje, el piloto español superó los 310 km/h de velocidad punta en Sakhir, un dato relevante para el desarrollo del monoplaza verde, que llega a esta temporada rodeado de incógnitas. El propio Stroll reconoció desde el circuito que el equipo tiene margen de mejora.

"Tenemos mucho trabajo por hacer. El tiempo dirá cuánto rendimiento podemos extraer de él. Ahora mismo tenemos los problemas que tenemos. Es una combinación de cosas, el motor, el equilibrio, el agarre, es una combinación de cosas. La decoración es bonita", ironizó el canadiense, que no rodó este jueves.

69 giros de Carlos Sainz

También completó una sesión productiva Carlos Sainz (Williams), que sumó 69 vueltas y marcó un mejor tiempo de 1:37.592, mejorando su rendimiento respecto al miércoles, aunque todavía a más de tres segundos de la cabeza y de su excompañero en Ferrari.

Precisamente, la escudería italiana volvió a dejar buenas sensaciones en Baréin. Leclerc acumuló cerca de 140 vueltas y registró el mejor tiempo del día con un 1:34.273. Lando Norris (McLaren) se quedó a apenas medio segundo del monegasco y mostró una notable regularidad, mientras que el británico Oliver Bearman (Haas) cerró el top 3, confirmando el buen nivel de los equipos con motor Ferrari en esta pretemporada.

El francés Isack Hadjar, tras pasar buena parte de la mañana en boxes, fue el encargado de rodar con el Red Bull y terminó quinto, a 2,2 segundos del mejor tiempo y por detrás de George Russell, en otra jornada discreta para Mercedes.

Mientras Red Bull continúa afinando su rendimiento con el nuevo motor Ford, en Maranello confían en el trabajo silencioso para aspirar a lo más alto, llegando incluso a ensayar paradas en boxes durante la sesión. El Mundial de Fórmula 1 arrancará el próximo 8 de marzo con el Gran Premio de Australia, en el circuito de Albert Park.

