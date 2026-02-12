Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Fórmula 1

Alcaraz se pasa a la F1: visita a Fernando Alonso y Carlos Sainz en Baréin antes de viajar a Doha

Carlos Alcaraz aprovecha su viaje hacia el ATP 500 de Doha para hacer una parada especial en el circuito de Sakhir en plena pretemporada de Fórmula 1.

Fernando Alonso y Carlos Alcaraz

Fernando Alonso y Carlos AlcarazAston Martin

Publicidad

Luis F. Castillo
Publicado:

Carlos Alcaraz hizo este jueves una visita inesperada al paddock de la Fórmula Uno en Baréin antes de poner rumbo a Qatar, donde disputará el torneo ATP 500 de Doha del 16 al 21 de febrero.

El número 1 del mundo, reciente campeón del Abierto de Australia y el jugador más joven en completar el Grand Slam, hizo escala en el circuito de Sakhir, escenario de los test de pretemporada del Mundial. Allí saludó a los pilotos españoles Fernando Alonso, de Aston Martin, y Carlos Sainz, ahora en Williams.

Alcaraz posó sonriente junto a ambos pilotos en las respectivas zonas de sus equipos, en un encuentro que unió a dos referentes del deporte español en disciplinas distintas.

Tras conquistar el título en Melbourne frente a Novak Djokovic, el murciano centra ahora su preparación en el torneo de Doha, su siguiente desafío en el calendario.

Domina Leclerc con su Ferrari

Hoy Fernando Alonson rodó por primera vez esta semana en los test de pretemporada de Fórmula Uno en el Circuito Internacional de Baréin y completó 98 vueltas, rozando el centenar de giros en una jornada dominada por el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

El doble campeón del mundo asturiano tomó el relevo de Lance Stroll, que el miércoles solo pudo completar 36 vueltas, y aprovechó el día para seguir acumulando datos con el nuevo AMR26 diseñado por Adrian Newey. Alonso firmó el 14º mejor tiempo de los 15 pilotos con registro, con un 1:38.248, a casi cuatro segundos del mejor crono del día.

Alonso supera los 310 km/h

Además del alto kilometraje, el piloto español superó los 310 km/h de velocidad punta en Sakhir, un dato relevante para el desarrollo del monoplaza verde, que llega a esta temporada rodeado de incógnitas. El propio Stroll reconoció desde el circuito que el equipo tiene margen de mejora.

"Tenemos mucho trabajo por hacer. El tiempo dirá cuánto rendimiento podemos extraer de él. Ahora mismo tenemos los problemas que tenemos. Es una combinación de cosas, el motor, el equilibrio, el agarre, es una combinación de cosas. La decoración es bonita", ironizó el canadiense, que no rodó este jueves.

69 giros de Carlos Sainz

También completó una sesión productiva Carlos Sainz (Williams), que sumó 69 vueltas y marcó un mejor tiempo de 1:37.592, mejorando su rendimiento respecto al miércoles, aunque todavía a más de tres segundos de la cabeza y de su excompañero en Ferrari.

Precisamente, la escudería italiana volvió a dejar buenas sensaciones en Baréin. Leclerc acumuló cerca de 140 vueltas y registró el mejor tiempo del día con un 1:34.273. Lando Norris (McLaren) se quedó a apenas medio segundo del monegasco y mostró una notable regularidad, mientras que el británico Oliver Bearman (Haas) cerró el top 3, confirmando el buen nivel de los equipos con motor Ferrari en esta pretemporada.

El francés Isack Hadjar, tras pasar buena parte de la mañana en boxes, fue el encargado de rodar con el Red Bull y terminó quinto, a 2,2 segundos del mejor tiempo y por detrás de George Russell, en otra jornada discreta para Mercedes.

Mientras Red Bull continúa afinando su rendimiento con el nuevo motor Ford, en Maranello confían en el trabajo silencioso para aspirar a lo más alto, llegando incluso a ensayar paradas en boxes durante la sesión. El Mundial de Fórmula 1 arrancará el próximo 8 de marzo con el Gran Premio de Australia, en el circuito de Albert Park.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Ucrania, contra el COI por la expulsión de Vladyslav Heraskevych: "Recordarán esto como un momento vergonzoso"

Vladyslav Heraskevych, consolado tras su expulsión de los JJOO

Publicidad

Deportes

Max Raga, hijo del campeón del mundo de trial Adam Raga, domina la moto antes de dejar los pañales

Max Raga, hijo del campeón del mundo de trial Adam Raga, en moto antes de dejar los pañales

Cristiano Ronaldo sujeta el trofeo de la Nations League 2025

Sorteo Nations League 2026-27 en directo: Rivales de España y todos los partidos en vivo hoy

Fernando Alonso y Carlos Alcaraz

Alcaraz se pasa a la F1: visita a Fernando Alonso y Carlos Sainz en Baréin antes de viajar a Doha

Ramiro Moyano pone fin a su carrera en el pádel: "Felicidad absoluta de haber conseguido cumplir un sueño"
Pádel

Ramiro Moyano cumple el sueño de retirarse del pádel jugando junto a su hijo

Thomas Partey, a su llegada al tribunal de Southwark
Fútbol

Thomas Partey, acusado de dos nuevos cargos por violación en Reino Unido

Aleksander Ceferin, en el 50º Congreso ordinario de la UEFA en Bruselas
Fútbol

Aleksander Ceferin: "Muy contento de que Real Madrid y Barcelona vuelvan a la familia del fútbol europeo"

El presidente de la UEFA celebra el acuerdo con el Real Madrid para poner fin al proyecto de la Superliga, a la vez que admite que hubo algunos desacuerdos, pero nunca nos perdimos el respeto mutuo".

Vladyslav Heraskevych, consolado tras su expulsión de los JJOO
Milano-Cortina 2026

Ucrania, contra el COI por la expulsión de Vladyslav Heraskevych: "Recordarán esto como un momento vergonzoso"

El ministro de Exteriores, Andrí Sibiga, asegura que el Comité Olímpico Internacional "ha intimidado, faltado al respeto e incluso dado lecciones a nuestro atleta y a otros ucranianos para que callen".

Vladyslav Heraskevych, en un entrenamiento en Cortina d'Ampezzo

Vladyslav Heraskevych, tras ser expulsado de los JJOO de Milano-Cortina: "Este es el precio de nuestra dignidad"

Vladyslav Heraskevych, en un entrenamiento previo a la competición en los JJOO

El COI expulsa a Vladyslav Heraskevych por no renunciar al caso en homenaje a las víctimas de la guerra

Lookman y Lamien Yamal celebran un gol en la Copa del Rey

Atlético de Madrid - Barcelona: Horario, posibles onces y dónde ver las semifinales de la Copa del Rey, en directo

Publicidad