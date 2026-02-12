Arda Güler niega que sufra acoso laboral de sus compañeros y dice que el Real Madrid es su "familia"

El futbolista del Real Madrid Arda Güler utilizó sus redes sociales para desmentir las declaraciones de su compatriota Serhat Pekmezci, exjefe de scouting que desempeñó un papel relevante en sus inicios, quien afirmó recientemente que el jugador estaría sufriendo "acoso laboral" en el conjunto blanco.

"Estoy extremadamente orgulloso de ser jugador del Real Madrid y deseo defender este escudo durante muchos años más"

"He seguido con tristeza las recientes declaraciones públicas realizadas por el exjefe de scouting, el Sr. Serhat Pekmezci, quien desempeñó un papel importante al comienzo de mi carrera. Desde mi primer día, he sido recibido con mucha calidez por todos en este club, y siempre he considerado este lugar como una familia. Estoy extremadamente orgulloso de ser jugador del Real Madrid y deseo defender este escudo durante muchos años más", escribió Güler.

El internacional turco quiso dejar claro que se siente plenamente integrado en el vestuario madridista. Señaló que el Real Madrid cuenta con "un equipo muy fuerte" y que se siente "feliz y honrado de compartir vestuario" con sus compañeros. "Solicito amablemente que no se preste atención a ningún comentario o informe escrito o expresado sobre este asunto", abundó.

"Hay un grupo que no ha aceptado a Arda"

Las palabras del mediapunta llegan después de que Pekmezci asegurara en el medio turco Sports Digitale que el jugador estaría atravesando una situación complicada dentro del club. "Aunque el Real Madrid es un gran club, Arda Güler está sufriendo acoso laboral. No es que se quejara conmigo, pero sabía que esto pasaría. Le dije que tuviera paciencia allí", afirmó.

El exresponsable de scouting fue más allá en sus declaraciones: "El acoso venía de los jugadores. Hay un grupo allí que no ha podido aceptar a Arda. Por desgracia, son jugadores con un ego muy alto", sostuvo.

