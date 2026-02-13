Óscar López culpa a Javier Lambán del declive socialista: "En lugar de hacer oposición al señor Azcón, se dedicó a hacer otra cosa"

El ministro para la Transformación Digital y de la Fundación Pública, Óscar López, ha culpado a Javier Lambán, quien ya no está entre nosotros, del declive socialista en las elecciones de Aragón. Lo ha hecho en una entrevista en RNE, donde ha reconocido que Lambán no se dedicó a hacer "oposición" al presidente popular de Aragón, Jorge Azcón, tras llegar Pilar Alegría al territorio, y ha defendido la estrategia de situar a ministros como candidatos en las elecciones autonómicas.

"El PP no tenían un desgaste que tenía que haber tenido"

"En lugar de hacer oposición al señor Azcón, se dedicó a hacer otra cosa, por cierto, muchas veces con argumentos que eran de la derecha. Por lo tanto, también el PP no tenía un desgaste que tenía que haber tenido", ha reconocido el ministro.

Una acusación de la que Lambán ya no puede defenderse, porque falleció después de luchar contra el cáncer. Una lucha que tuvo que enfrentar mientras cumplía con sus responsabilidades políticas. Pero quien sí se ha pronunciado al respecto ha sido la candidata que cayó derrotada el pasado domingo, Pilar Alegría: "El resultado de las elecciones del 8F no fue bueno para el PSOE y debemos mejorar para recuperar la confianza de los aragoneses. Señalar a unos u otros como responsables de los resultados, no solo es un error, sino que no nos conduce en la buena dirección. Orgullosos del legado de Lambán y de los presidentes socialistas", ha reconocido Pilar Alegría en su perfil de X.

La polémica también ha traspasado las fronteras aragonesas, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que las declaraciones de Óscar López, son de las cosas más lamentables que ha visto en su vida política.

"De las cosas más lamentables que he visto en política"

"Ayer nos culparon de utilizar a los muertos por denunciar negligencias del Gobierno que costaron vidas. Hoy culpan al expresidente socialista Lambán, fallecido, de sus derrotas electorales. El nivel de decencia de este ministro solo es comparable con el de la persona que le nombró. De las cosas más lamentables que he visto en política", ha apuntado Feijóo en su red social X.

De esta polémica, ni Ferraz ni Pedro Sánchez se han pronunciado de momento.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.