Hansi Flick, sobre el arbitraje en el Metropolitano: "Qué quieres que te diga..."

El Atlético de Madrid pasó por encima del Barcelona (4-0) en una noche histórica en el Metropolitano en la ida de semifinales de la Copa del Rey, un resultado que deja a los de Simeoe muy cerca de la gran final. Hansi Flick admitió que su equipo no firmó una buena primera parte, pero aseguró que aún queda la vuelta en el Camp Nou.

"No ha sido buena primera parte. Intentamos mejorar en la segunda, pero esto no ha terminado. Queda la vuelta. Lucharemos por ello. Necesitamos a nuestra gente en el Camp Nou", señaló el técnico alemán.

"En el descanso les he dicho a los jugadores las diferentes situaciones que teníamos que mejorar. En la primera parte no he visto al equipo que quiero ver. En la segunda parte era un partido nuevo. Había posibilidades", analizó Hansi Flick.

"No es fácil este resultado, pero tenemos la vuelta"

"No es fácil este resultado, pero tenemos la vuelta", añadió el entrenador culé.

El entrenador alemán también valoró el arbitraje de Martínez Munuera en el Metropolitano.

"Qué quieres que te diga. Para empezar, en la primera acción sobre Balde es amarilla a Giuliano y eso quizás cambiaría todo el partido. También tendría que haber habido segunda amarilla", apuntó Flick.

Respecto al gol anulado a Cubarsí, Hansi Flick mostró su sorpresa por todos los minutos que estuvo parado el partido mientras se revisaba la jugada en la sala VAR.

"¿Cuánto tiene que esperar, siete minutos, siete minutos? Para mí claramente no es fuera de juego. Lo veo diferente. Luego, cuando lo anulan, no nos dicen nada. No hay comunicación. No entiendo por qué es fuera de juego. Es una pena. Es un desastre", apuntó Flick.

Por último, el entrenador alemán explicó el cambio de Marc Casadó antes del descanso.

"Tenía que cambiar a Marc porque tenía amarilla y corría el riesgo de que le echaran roja, a pesar de que estaba ganando muchos duelos en el medio campo", concluyó Flick.