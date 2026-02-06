Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La reacción de Rafa Nadal a la opinión de Patrick Mouratoglou sobre el Big Three frente a Alcaraz y Sinner

El extenista balear y ganador de 22 grand slam reaccionó con una serie de emojis de carcajada al último análisis de Patrick Mouratoglou, mediático entrenador de tenis.

Djokovic, Nadal y Federer en 2013

Djokovic, Nadal y Federer en 2013Getty

El mundo del tenis se ha divido tras la última opinión de Patrick Mouratoglou, mítico entrenador francés que dejó caer que la victoria de Djokovic ante Sinner en la semifinal del Open de Australia no sirve para demostrar que el Big Three "juega mejor tenis que Alcaraz y Sinner".

"Para esos que piensan que Djokovic venciendo a Sinner significa que el Big Three juega mejor tenis que Alcaraz y Sinner, es de ser muy corto de miras", señala Patrick Mouratoglou en un post en su cuenta de Instagram.

"Dejarme explicarlo. Primero, coges un partido y lo conviertes en regla. Recuerda que Sinner había ganado sus cinco enfrentamientos previos. Solo un partido no hará que cambie mi opinión de lo que he visto durante los últimos 2 ó 3 años. Jannik se mueve más rápido, golpea la pelota más fuerte, llega antes a la pelota y saca mejor que Novak.... Pero Novak tiene la mentalidad más fuerte de la historia del tenis y eso marcó la diferencia", asegura el que fuera entrenador de Marcos Baghdatis, Jérémy Chardy, Grigor Dimitrov o Serena Williams.

"Novak no es mejor tenista que Sinner..."

"Y eso es lo que ha construido toda su carrera. En este partido, Jannik ganó 12 puntos más que Novak. Y aún así perdido porque Novak ganó los importantes, los puntos que más contaban", añade Patrick Mouratoglou

"Novak no es mejor tenista que Sinner, pero es el mayor competidor de la historia y fue mejor que Sinner en aquel partido", concluye el mediático entrenador francés.

Como era de esperar, la opinión de Patrick Mouratoglou ha generado un gran debate entre los aficionados al tenis, pero pocos se podían imagina que Rafa Nadal iba a intervenir en el debate dejando una respuesta al vídeo de Mouratoglou en forma de emojis de risa.

Becker: "Patrick, creo que estás solo con tu opinión"

Nadal no ha sido el único extenista en responder al entrenador francés. Boris Becker, extenista alemán y ganador de seis grand slam, respondió a Patrick Mouratoglou con una frase lapidaria: "Patrick, creo que estás solo con tu opinión".

El entrenador francés no se arrugó y respondió a la leyenda alemana del tenis, recordándole que siempre da sus opiniones sin tener en cuanta lo que puedan pensar el resto de personas.

"Nunca me baso en lo que piensa la gente, sino en mi propia opinión. Solo los peces muertos nadan con la corriente", respondió Patrick Mouratoglou a Boris Becker.

