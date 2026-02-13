Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Ángel Víctor Torres insinúa que Felipe González no debería estar en el PSOE tras admitir que no votará a Pedro Sánchez

Ángel Víctor Torres sí ha admitido que el partido tendrá que hacer autocrítica porque están perdiendo apoyos.

El ministro de Pol&iacute;tica Territorial y Memoria Democr&aacute;tica, &Aacute;ngel V&iacute;ctor Torres

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor TorresEUROPAPRESS

Ángela Clemente
Publicado:

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha insinuado que el expresidente del Gobierno, Felipe González, no debería estar en el PSOE tras las últimas críticas que ha lanzado y decir que votará en blanco al no querer apoyar a Pedro Sánchez. A pesar de ello, también ha señalado que tendrán que hacer autocrítica porque están perdiendo apoyos, pero que el PP también debe hacerlo por estar engordando a la ultraderecha.

Son las declaraciones que ha ofrecido en una entrevista a 'Canarias Radio', donde ha criticado los ataques de Felipe González. Aunque señala que el expresidente puede "opinar lo que quiera", también apunta que "él no es cualquiera".

"Qué haces tú en ese partido"

El ministro ha explicado que él nunca criticaría a su organización política junto con partidos y medios que "atacan históricamente" al PSOE, y cree que González tampoco debería hacerlo. Además, insinúa que el histórico dirigente del PSOE no debería estar en la organización.

Lo ha hecho recordando una frase del exministro Alfredo Pérez Rubalcaba, quien señaló: "cuando tú ves a tu líder de tu partido fajándose con un rival y quieres que pierda el líder de tu partido, piensa qué haces tú en ese partido".

A Ángel Víctor Torres le "apena", señala, escuchar a Felipe González y y recuerda que sus compañeros también se "fajaron" por él y aguantaron momentos muy difíciles para la organización, teniendo que salir a la calle a defender sus siglas.

Autocrítica tras las elecciones

Algo que el expresidente también criticó es que su partido no haga autocrítica tras las derrotas en Extremadura y Aragón. En este punto, Torres admite que deben hacerla al estar perdiendo apoyos. Aún así, señala que sí hay "reflexión" interna ya que el PSOE es el "partido más democrático que existe".

"Nosotros tendremos que, lógicamente, hacer esa autocrítica y buscar mecanismos para que esto se pueda revertir", ha señalado. También se muestra convencido de que Pilar Alegría acabará siendo la presidenta de su región porque es una "gestora de primer nivel", a la vez que ha criticado que ésta haya recibido "ataques absolutamente inaceptables".

Aunque admite que deben perfeccionar sus estrategias al estar "perdiendo apoyos", cree que "otros" también tienen que hacer esta autocrítica, en referencia al PP al que acusa de estar "engordando" a Vox.

