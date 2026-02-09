Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Copa Davis 2026

¡Lío en la Copa Davis! Lluvia de botellas en Casablanca tras el triunfo de Colombia ante Marruecos

Nicolás Mejía dio la victoria a Colombia ante Marruecos y su celebración, mandando callar al público y lanzando besos, acabó con una lluvia de botellas desde la grada, escenas de mucha tensión y los tenista cafeteros siendo escoltados.

Nicol&aacute;s Mej&iacute;a se encara con los tenistas de Marruecos

Nicolás Mejía se encara con los tenistas de MarruecosDSports

En un deporte como el tenis, donde siempre suele primar la buena educación y el respeto en todas las canchas, ha llamado la atención lo ocurrido en Casablanca en la eliminatoria de Copa Davis entre Marruecos y Colombia. El equipo cafetero se hizo con el triunfo (1-3) y logró al clasificación para el Grupo Mundial I, a la espera del sorteo del próximo jueves para conocer su rival en la lucha por un lugar en los Qualifiers de 2027.

Nicolás Mejía fue el encargado de dar el punto definitivo a Colombia, pero su celebración no gusto al público marroquí. El tenista colombiano se llevó un dedo a la boca, mandando callar a la grada, y también dedicó besos al público marroquí. Las botellas comenzaron a llover desde la grada y los jugadores colombiano tuvieron que ser escoltados hasta el hotel.

Una escena que rara vez se ve en una pista de tenis, pese a que el ambiente en la Copa Davis suele ser más caliente que en el resto de torneos del calendario.

Un drive ganador de Mejía ante Reda Bennani (6-1, 4-6 y 6-2) finiquitó un duelo caliente y que acabó con la pista estallando y los jugadores cafeteros escoltados hasta el hotel.

Nicolás Mejía fue protagonista en el triunfo de Colombia, sumando dos victoria en individuales, que junto a la victoria en el dobles de Nicolás Barrientos y Juan Sebastián Gómez, dieron al equipo cafetero su clasificación para el Grupo Mundial I de la Copa de la Davis. El equipo que capitanea Alejandro Falla conocerá este jueves a su próximo rival.

"Llevaba horas aguantando insultos a mí y mi familia"

El propio Nicolás Mejía reaccionó a lo ocurrido en Casablanca y aseguró que su celebración "no fue la mejor", pero que estuvo aguantando insultos durante todo el partido ante Reda Bennani.

"Gracias por comentar lo que pasó de verdad Sebas. Seguramente mi celebración no fue la mejor pero llevaba horas aguantando insultos a mi y mi familia todo el partido por parte del público e insultos del equipo y capitán contrario. Me desahogué y ya. Pero no insulté a nadie", aclaró el tenista colombiano.

