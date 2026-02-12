España critica la cumbre de líderes europeos a la que no fue invitada antes de la reunión de los 27

La víspera de la reunión informal del Consejo Europeo en las afueras de Lieja ha dejado un episodio político en Bruselas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no asistió a una cena con otros jefes de Estado y de Gobierno pese a haber sido invitado, según confirmó el primer ministro belga, Bart de Wever, uno de los organizadores del encuentro junto a Italia y Alemania.

La ausencia del presidente del Gobierno español provocó comentarios en distintos ámbitos políticos y mediáticos. Desde fuentes de La Moncloa se trasladó que España había acudido a la cumbre "organizada y convocada por el presidente del Consejo Europeo" y que se había contactado con Italia "no para pedir ser invitados, sino para trasladar que nos parece que esta clase de iniciativas minan los principios básicos de la UE y, en lugar de acercar soluciones, las alejan".

En un primer momento, se interpretó que la cena podía haber sido una reunión restringida a determinados países y que España no figuraba entre los convocados. Sin embargo, esa versión fue matizada posteriormente.

Confirmación desde Bélgica e Italia

Portavoces italianos señalaron que la primera ministra, Giorgia Meloni, no había recibido reproche ni comunicación en los términos apuntados. Más tarde, el propio Bart de Wever aclaró que el presidente español figuraba en la lista de invitados "igual que todos" los miembros del Consejo Europeo.

"No me consta que nadie haya desinvitado a España", afirmó el dirigente belga, quien rechazó que se tratara "de una precumbre en la que un grupo de países se reúne para condicionar la decisión del conjunto". Según explicó, el encuentro respondía a un gesto de cortesía hacia los líderes que ya se encontraban en Bruselas la noche anterior a la cita formal. "Todo el mundo recibió la invitación, unos la respondieron y otros no", añadió.

Las reuniones previas entre varios Estados miembros para coordinar posiciones antes de un Consejo Europeo son habituales en la dinámica comunitaria. En esta ocasión, Bélgica, Italia y Alemania impulsaron la iniciativa, aunque la convocatoria se dirigió a los veintisiete.

Una cumbre centrada en la competitividad

Los líderes de la Unión abordan la reducción de barreras regulatorias, la captación de inversiones y el impulso a la innovación.

En la reunión participan Mario Draghi y Enrico Letta, autores de informes sobre la competitividad europea. El debate ha adquirido mayor relevancia ante el impacto de los aranceles estadounidenses y el incremento de las importaciones chinas de bajo coste. La no asistencia de Sánchez a la cena previa ha quedado así como un elemento político paralelo a una jornada centrada en la estrategia económica del bloque.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.