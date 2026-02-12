Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Elecciones Aragón
Madrid
Barcelona
España

Cumbre

España critica la cumbre de líderes europeos a la que no fue invitada antes de la reunión de los 27

El presidente del Gobierno estaba invitado al encuentro con líderes europeos antes del retiro del Consejo, según Bélgica.

Sánchez

España critica la cumbre de líderes europeos a la que no fue invitada antes de la reunión de los 27 | Europa Press

Publicidad

La víspera de la reunión informal del Consejo Europeo en las afueras de Lieja ha dejado un episodio político en Bruselas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no asistió a una cena con otros jefes de Estado y de Gobierno pese a haber sido invitado, según confirmó el primer ministro belga, Bart de Wever, uno de los organizadores del encuentro junto a Italia y Alemania.

La ausencia del presidente del Gobierno español provocó comentarios en distintos ámbitos políticos y mediáticos. Desde fuentes de La Moncloa se trasladó que España había acudido a la cumbre "organizada y convocada por el presidente del Consejo Europeo" y que se había contactado con Italia "no para pedir ser invitados, sino para trasladar que nos parece que esta clase de iniciativas minan los principios básicos de la UE y, en lugar de acercar soluciones, las alejan".

En un primer momento, se interpretó que la cena podía haber sido una reunión restringida a determinados países y que España no figuraba entre los convocados. Sin embargo, esa versión fue matizada posteriormente.

Confirmación desde Bélgica e Italia

Portavoces italianos señalaron que la primera ministra, Giorgia Meloni, no había recibido reproche ni comunicación en los términos apuntados. Más tarde, el propio Bart de Wever aclaró que el presidente español figuraba en la lista de invitados "igual que todos" los miembros del Consejo Europeo.

"No me consta que nadie haya desinvitado a España", afirmó el dirigente belga, quien rechazó que se tratara "de una precumbre en la que un grupo de países se reúne para condicionar la decisión del conjunto". Según explicó, el encuentro respondía a un gesto de cortesía hacia los líderes que ya se encontraban en Bruselas la noche anterior a la cita formal. "Todo el mundo recibió la invitación, unos la respondieron y otros no", añadió.

Las reuniones previas entre varios Estados miembros para coordinar posiciones antes de un Consejo Europeo son habituales en la dinámica comunitaria. En esta ocasión, Bélgica, Italia y Alemania impulsaron la iniciativa, aunque la convocatoria se dirigió a los veintisiete.

Una cumbre centrada en la competitividad

Los líderes de la Unión abordan la reducción de barreras regulatorias, la captación de inversiones y el impulso a la innovación.

En la reunión participan Mario Draghi y Enrico Letta, autores de informes sobre la competitividad europea. El debate ha adquirido mayor relevancia ante el impacto de los aranceles estadounidenses y el incremento de las importaciones chinas de bajo coste. La no asistencia de Sánchez a la cena previa ha quedado así como un elemento político paralelo a una jornada centrada en la estrategia económica del bloque.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.

María Dolores Gimeno, la primera coronel en la Guardia Civil

María Dolores Gimeno

Publicidad

España

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, y Pilar Alegría

Alegría responde a Óscar López por culpar a Lambán como el "culpable" de la derrota del PSOE en Aragón: "Señalar es un error"

Sánchez

España critica la cumbre de líderes europeos a la que no fue invitada antes de la reunión de los 27

Antena3 Noticias

Feijóo reclama un Plan Nacional del Agua que garantice "vivir con seguridad": "Es una necesidad estratégica"

El expresidente del Gobierno José María Aznar
Archivos Epstein

Aznar carga contra Albares por vincularle con Epstein y amenaza con ir a los tribunales

María Dolores Gimeno
Guardia Civil

María Dolores Gimeno, la primera coronel en la Guardia Civil

La portavoz de Más MAdrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso
Asamblea Madrid

Bronca en la Asamblea de Madrid tras conceder Ayuso la medalla a EE.UU.: "Compórtese, no estás en una taberna"

El bloque de la oposición ha criticado que la presidenta madrileña otorgase la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a Estados Unidos.

Pleno del Congreso de los Diputados
Multireincidencia

Castigos duros al robo de móviles y cárcel aún con poco valor: así es la nueva 'ley de multireincidencia'

La norma acaba de aprobarse en el Congreso con los votos de PSOE y todos los partidos derechas. La ley era una antigua exigencia de Junts.

b0a99bf9bd9ed3974978ea135957e21d0d4d8c67w

El sueldo del Rey Felipe VI sube 4.300 euros y el de la Reina Letizia 2.800 este año

Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha

García-Page, tras el fracaso del PSOE en Aragón: "No puede hundirse la infantería para que siga existiendo cuartel general"

'Un paso al frente', el lema de IU, Más Madrid, Sumar y Comunes para presentar su alianza

'Un paso al frente', el lema de IU, Más Madrid, Sumar y Comunes para presentar su alianza

Publicidad